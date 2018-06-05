В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщине 5.06.2018, 15:23

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Саудовская Аравия была единственной страной, где женщинам было запрещено садиться за руль.

Существенно права саудовских женщин за рулем расширил король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, который подписал указ, разрешающий им получать водительские права и водить автомобиль, пишет cайт «Популярная механика».

Указ вступит в силу 24 июня, однако уже сейчас женщины начали получать права или обменивать международные на национальные удостоверения.

Напомним, что Саудовская Аравия долгое время оставалась единственной страной, где женщинам было запрещено садиться за руль. А если они нарушали закон, то наказание могло быть суровым — например, в 2014 году правозащитницу Лоуджан Хатлуль, которая демонстративно прокатилась по дорогам, приговорили к 73 суткам ареста.