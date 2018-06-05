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Юрий Луценко: Инсценировка убийства Бабченко помогла установить две цели РФ

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  • 5.06.2018, 15:53
Юрий Луценко

Генпрокурор Украины рассказал западным партнерам о спецоперации СБУ.

Установление 47 потенциальных жертв с помощью инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, которые могли стать мишенями спецслужб РФ, свидетельствует о двух целях агрессора в гибридной войне против Украины, заявил в Брюсселе 5 июня генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Первое, это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живы не только в Украине", - цитирует его выступление Радио Свобода.

Вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса, объяснил Луценко представителям Евросоюза.

Генпрокурор указал на то, что дала спецоперация в отношении Бабченко. По его словам, следователи задержали организатора, зафиксировали его связи с российскими спецслужбами и установка список из 47 потенциальных жертв, охрану которых сейчас усилят.

В то же время он назвал недостаток этой спецоперации - недостаточная коммуникация со спецслужбами западных партнеров.


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