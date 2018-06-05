Белорусские предприниматели теряют покупателей 2 5.06.2018, 16:23

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Больше всех пострадали ИП из Минска.

В Беларуси индивидуальные предприниматели продолжают терять рынок. Так, в январе−апреле на ИП и физлиц приходилось 11,3% розничного товарооборота, а год назад — 12,1%, сообщает Белстат. При этом в Беларуси чуть выросло число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, пишет tut.by.

Заметнее всего теряют покупателей ИП в Минске, на них и физлиц приходилось в январе−апреле этого года 8,3% розничного товарооборота столицы (годом ранее — 10,3%).

На ИП и физлиц больше всего доля розничного товарооборота приходится в Гродненской области (16,2%) и Витебской (15,7%). Но и в этих регионах этот показатель снижается. Он вырос только в Могилевской области — с 9,1% до 10,5%.

При этом в Беларуси чуть выросло число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. На начало мая их было 243 577. Это на 0,1% больше, чем на начало января этого года. Больше всего их за 4 месяца этого года прибавилось в Минской области (+2,2%). В Гродненской области и Минске их стало меньше — на 0,3% и 1,6% соответственно.

В минусе оказались по числу ИП такие отрасли, как строительство (-1,5%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (-0,6%) и предоставление прочих видов услуг (-3,3%).

Напомним, белорусы увеличили траты в магазинах и ТЦ. Так, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе−апреле составил 11,8 рубля, сообщает Белстат. То есть столько денег тратит в день на покупки среднестатистический белорус. Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла 10,2 рубля.