У «лучшей женщины-трактористки» все-таки забрали именной трактор от Лукашенко 27 5.06.2018, 17:08

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Галина Кожанова

В райисполкоме Галине Кожаной поставили ультиматум.

Во вторник, после очередной публикации в kp.by, к обиженной трактористке из деревни Кривск приезжал первый зампредседателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Иван Самусенко вместе с директором «Кривска» Андреем Зубаревым.

Напомним, недавно Галину Кожанову уволили за прогул. Хотя она накануне и писала заявление на отгул - ее с мужем вызвали в город для оформления дома у нотариуса. На минувших «Дожинках» женщине подарили трактор и вручили на него сертификат. Однако после увольнения у Галины потребовали ключи от именного «Беларуса». Отдавать их женщина не хотела.

В итоге, в полях кипит работа, а Галина уже несколько дней сидит дома и не может приступить к труду: из хозяйства уволили, и ее именной трактор, который простаивает в горячую пору, не отдают.

- Настаивали, чтобы я вернулась назад в хозяйство. Я спросила, почему же меня уволили, а теперь зовете назад? Самусенко сказал, что бывают неприятности, но надо все забыть и вернуться. Но я не могу вернуться в «Кривск» - мне там жизни уже не дадут, - рассказывает о разговоре с начальством Галина. Она плачет уже несколько дней: сначала ее держали в неизвестности, а сейчас отказались переводить вместе с трактором в другое хозяйство.

- Никто в районе не платил за него ни копейки, это подарок. Беда в том, что по документам трактор стоит на балансе предприятия, поэтому мой он только формально. И начальник управления сельского хозяйства поставил условие: или я иду работать назад в «Кривск», или лишаюсь трактора. Я отказалась и сказала, что если хотят продолжать разборки, я буду бороться дальше. Поеду к Лукашенко.

Вскоре Галина снова позвонила и опять плакала:

- Приехали из хозяйства и потребовали ключи от трактора - мол, иначе на меня подают в суд на простой техники. Я отдала, что было делать? Но мало того: сказали еще подписать бумагу о том, что я передаю трактор «Кривску». Я этого не сделаю, я зарабатывала на него всю жизнь! А теперь за него посадят какого-нибудь алкоголика, который просто добьет его!

Теперь у трактористки надежда на то, что ее услышат в администрации Лукашенко, куда она намерена поехать в ближайшие дни.

Первый зампредседателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Иван Самусенко на наши звонки на мобильный не отвечает. В его приемной говорят, что начальник уехал. Нельзя связаться и с председателем Буда-Кошелевского райисполкома Андреем Горбачевым. Сначала посещал хозяйства, потом вел прием в кабинете, затем - проводил совещание, и в конце концов уехал в Гомель - так отвечала секретарь.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Руслан Глушко сказал:

- Я не знаю, с кем я разговариваю, такие вопросы по телефону не решаю.

На предложение приехать в комитет начальник бросил трубку и больше ее не снимал. В Минсельхозпроде «Комсомолке» заявили, что подобные вопросы должны решать на уровне района, максимум области - не беспокоить же министра по такому поводу, ответили в пресс-службе.