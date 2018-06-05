Министр транспорта рассказал, кто и куда будет летать через областные аэропорты

Министр транспорта рассказал, кто и куда будет летать через областные аэропорты4
- 5.06.2018, 17:29
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Власти питают надежду спасти региональные аэропорты.
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в интервью БелТА рассказал, как будут развивать региональные аэропорты:
— Мы подошли к стадии утверждения концепции развития областных аэропортов, — отметил
Концепция предусматривает свою направленность для каждого аэропорта. Например, Минтранс рассчитывает развивать аэропорт Бреста в связи с туристической привлекательностью города, особенно для гостей из Китая. Заканчивают продление взлетно-посадочной полосы, что даст больше возможностей для приема воздушных судов.
Гомель как резервный аэропорт будет развиваться в связке с Национальным аэропортом Минск.
— Возможно, в будущем придем к ответственности Национального аэропорта за загрузку аэропорта Гомель, — добавил министр.
— Идет переговорный процесс с руководством Смоленской области, с тем чтобы осуществлять полеты в Российскую Федерацию и отдельные страны с использованием витебского аэропорта как основного для этого российского региона, — рассказал Анатолий Сивак. — Поскольку действующего международного аэропорта у Смоленской области нет, то может появиться возможность осуществлять не только чартерные, но и регулярные рейсы.
По словам руководителя Минтранса, аэропорт Гродно находится в сложном конкурентном месте — рядом с польскими и литовскими аэропортами. Поэтому пока ведомство рассчитывает на активизацию чартерных программ.
Говоря о полетах пассажиров через областные аэропорты в целом, он проинформировал, что в прошлом году наблюдалось падение числа пассажиров. В этом году наметилась положительная динамика.
— Однако пока мы не ставим вопрос, что нам надо запускать дотационные схемы по тарифам на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах, — отметил Анатолий Сивак.