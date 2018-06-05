Сенцов обратился к G7: Надеюсь, вы что-то сможете сделать для политзаключенных 1 5.06.2018, 17:44

АЛЕГ СЯНЦОЎ

ФОТА: КОММЕРСАНТЪ

Украинский режиссер обратился к европейским лидерам.

Украинский режиссер Олег Сенцов на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике написал письмо лидерам стран Большой семерки.

Письмо передала его сестра Наталья Каплан изданию Громадське:

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом.

По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!".