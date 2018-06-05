Португальская фирма выпустила пакеты сахара с рисунками белоруски 5.06.2018, 17:50

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Сахар распространяется через крупную сеть Sidul, которая поставляет его в кафе.

На иллюстрациях Ольги Кузьмич нарисованы персонажи разных возрастов: девушки с парнями и гитарами, молодежь едет на фестиваль, дольки арбуза танцуют в паре, пишет сайт телеканала «Белсат».

Ольга рассказывает, что ее герои уже появлялись в рекламе других продуктов.

«Например, компания Nescafe в Беларуси в прошлом году делала с ними рекламу. Весной я завершила большой анимационный ролик для шведских муниципалитетов, где в том числе несколько из этих персонажей рассказывают об актуальных трендах в развитии общества».

Художница продолжает использовать персонажи и в новых сюжетах.

«После моей публикации в соцсетях френды начали писать, что уже давно привозят эти пакетики в качестве сувениров, но не подозревали, что они с белорусскими корнями!»