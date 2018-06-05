Видеофакт: Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте 8 5.06.2018, 18:03

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Марк Рютте

Фото: EPA

Марк Рютте разлил кофе на входе в парламент и сам помыл после этого пол.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, приехал в парламент страны на деловую встречу, и когда проходил через турникет на входе, зацепился за аппарат и разлил кофе, сообщает «Настоящее время» во вторник, 5 июня

Охрана парламента пригласила уборщиков, чтобы вытереть кофе, который оказался на полу. Но премьер сам взял швабру и убрал за собой. Отдельно он вытер салфеткой брызги, которые попали на турникет.

Рютте — социалист, лидер «Народной партии за свободу и демократию». Он второй срок занимает пост премьера. До прихода в политику он долгое время работал в компании Unilever, где занимался наймом и мотивацией персонала.