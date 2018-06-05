Маятник Бабченко 2 Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

5.06.2018, 18:26

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Артемий Троицкий

Прямо качается из одной стороны в другую, не задерживаясь в нижней точке, как положено.

Сначала — траур, через день — праздник и веселье, затем — сомнения сквозь слёзы радости, ещё денёк — и пришла пора глухого, но сурового осуждения. Теперь, словно постеснявшись принципиальной кровожадности коллег («Умер — значит умер!»), пошла полоса оправданий скандального возвращенца. Завтра опять найдут, за что пригвоздить…

Я смотрю на этот гиньоль в постановке киевского театра гораздо проще. Зная немного фигуранта АБ, могу сказать: журналист он очень талантливый, но не из числа рефлексирующих аналитиков. Когда СБУ обратилось к нему по известному делу, он не стал глубоко размышлять, прикидывать варианты, взвешивать последствия и гадать, что об этом напишет Александр Минкин. Полагаю, им двигали три инстинкта — само(и семьи)-сохранения, желания насолить ненавистным врагам и жажды приключения. О том, что он стал «репутационным заложником» украинских силовиков или «гостинцем для Кремля» Аркадий, возможно, и не думал вовсе. Но умирать определённо не хотел.

Получилось так, как получилось — мутно, но не провально. Если похитят и привезут в суд какого-то Пивоварника или его куратора из ФСБ — будет совсем убедительно.

Стенания по поводу «удара по журналистике», «оправдания фейк-ньюз», «нарушения профессиональной этики» не лишены оснований, но сильно преувеличены. Ушиб был нанесён, но синяк скоро пройдёт. Намного скорее, чем снимут охрану у домов Е.Киселёва, А.Муждабаева, М.Ганапольского и других ходячих мишеней из «группы риска». Охрану, поставленную стараниями Бабченко.

P.S. Только что прочёл, что к ковбою Джо по имени Максим Шевченко тоже приходили особисты, предупреждали, что его «хотят убить» (версии: кто!? неужели редактора с Первого канала?) и склоняли к сотрудничеству — а он им отказал, героический молодец! На этом анекдоте тухлую дискуссию стоило бы перевести в дружескую попойку.

P.P.S. Вообще, гневная постановка вопроса о сотрудничестве благородных российских и советских журналистов со спецслужбами исполнена бездонного лукавства. С кого начнём?..

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»