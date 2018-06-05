Брестчанин заставил «Алми» снять российский флаг со служебного авто 1 5.06.2018, 19:25

Фотo: belsat.eu

Алесь Левчук ведет переписку с «Алми» уже два года.

При этом работники компании «Юнифуд», которой принадлежит торговая сеть «Алми», продемонстрировали плохое знание законов и белорусского языка, передает «Белсат».

Независимый журналист Алесь Левчук ведет переписку с «Алми» уже два года, но на этот раз официальный ответ поразил журналиста.

«Такое чувство, что ответ компания «Юнифуд» писала всей фирмой, каждый отдел по абзацу. Второй момент – зачем пытаться открыто лгать в официальном ответе? На снимке отчетливо видно, что российский флаг прикреплен на лобовом стекле, а это нарушение статьи 18.12 КоАП РБ. Пусть сторонники «русского мира» запомнят, что в Беларуси с российскими флагами и георгиевскими лентами ездить нельзя», – объясняет ситуацию Алесь Левчук.

В прошлом году журналист попросил «Алми» прекратить торговать краденым, когда увидел российский флаг возле крымских вин. Официального ответа он не получил, но обращение подействовало. Магазин хотя и не отказался от продажи вин, но снял все таблички о принадлежности Крыма к России.

Так выглядели полки «Алми» в прошлом году

«Как видим, их хватило на год. Белорусы находятся под шквалом российской пропаганды и не понимают, к чему можно привести на первый взгляд безобидный российский флаг на авто. В Украине это привело к российской агрессии, и я не хочу, чтобы так было в Беларуси. Поэтому буду просить различные структуры убирать российские флаги с машин, так как им там не место», – говорит журналист.

При всей серьезности ситуаций, к которым приводит российская пропаганда, в Беларуси ни одна организация, куда обращался Левчук, не отказались снять российский флаг или георгиевскую ленту с авто. Тем не менее за это некоторым структурам пришлось заплатить штраф.