Первый канадец в белфутболе: Единственная проблема в Гомеле – мошки 5.06.2018, 20:04

После Испании, Словакии и Израиля Милован Капор заскочил в Беларусь.

«Гомель» не особо радует болельщика зрелищным футболом, зато расширяет легионерскую географию чемпионата. Зимой к команде присоединился очень оригинальный персонаж – канадец с сербскими корнями Милован Капор, поигравший в Испании, Словакии и Израиле. Журналист «Трибуны» Тарас Щирый поближе познакомился с североамериканским центрдефом, выбравшись к нему в гости.

Улыбчивый и разговорчивый Милован – обладатель самой внушительной бороды в нашем футболе. Издали он напоминает моряка дальнего плавания, который очень долго не возвращался на берег. Для полноты картины не хватает лишь курительной трубки. Мое сравнение вызывает у Капора, с которым мы встретились в гомельском кафе «Бефана», смех, и он вспоминает несколько бородатых историй. С них мы и начали беседу.

– Из-за моей прически люди говорили, что я очень похож на Раджу Наингголана из «Ромы», а бородой напоминаю португальца Рауля Мерелеша. Я не похож внешне на канадца – больше напоминаю жителя какой-нибудь скандинавской страны. Начал носить объемную бороду, когда играл в Словакии. Поначалу она была короткой, но потом я стал за ней ухаживать, и борода становилась все больше и больше. Видя меня с такой бородой, люди думали, что я какой-то плохой человек, однако это совершенно не так. Это просто мой имидж. В Гомеле многие меня узнают по бороде и часто говорят: «Брада! Брада!»

- Посещаешь в Беларуси барбершоп?

– Еще не ходил. За прическу и бороду отвечает моя невеста Люция. Мне все-таки сложно смотреть в зеркало и делать что-то самому. Она не парикмахер, но у нее очень хорошие руки, и она классно работает машинкой.

- Это здорово. Милован, давай поговорим вот о чем. Ты – первый канадец в белорусском футболе. Но корни у тебя сербские. Как так вышло, что твоя родня оказалась за океаном?

– Родители когда-то жили возле Белграда, а перед началом Югославской войны в 1991-м эмигрировали в Канаду. На тот момент отец работал менеджером, а мама только недавно закончила школу. Через несколько месяцев на переезд решились другие близкие, и сейчас в Канаде проживает 80 процентов моих родственников.

Родился я в Торонто. Позже на свет появились сестра Николина и брат Василий. В первое время родителям было очень сложно: они не знали языка, столкнулись с другой культурой. Реально начинали жить с чистого листа. У отца в Канаде не было никакого выбора, поэтому он пошел работать строителем, занимался чем-то еще. Помню время, когда он просыпался в пять утра, шел на работу и возвращался домой только в восемь вечера. Чтобы прокормить семью, ему приходилось работать по 12-13 часов в день. Отец никогда не говорил мне, сколько зарабатывает, но я понимал, как ему тяжело все это дается каждый день. И мы очень ценим все то, что он делал для нас, что в семье никогда не было проблем с едой.

Поначалу мы жили в маленькой однокомнатной квартире. Торонто очень дорогой город, поэтому снимать жилье приходилось в пригороде. Район, где мы жили, называется Большой Торонто (самая большая агломерация Канады – Tribuna.com). Он образуется из городов типа Cкарборо, Уксбридж, Вон, Миссиссога и других населенных пунктов. Мы проживали в Скарборо. Это большой город с населением в несколько сотен тысяч человек. Среди них много эмигрантов, к примеру, из Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Сербии, Хорватии. На самом деле Торонто – город с очень большим балканским комьюнити: Канада в свое время предоставила беженцам хорошие условия для эмиграции.

Не знаю, являются ли сербы самой большой этнической группой в Канаде – там очень много китайцев, пакистанцев, – но среди европейцев она одна из крупнейших. На нашей улице Си Вью Драйв жило много выходцев из других стран. Улица была спокойная, но стоило пройти минут десять, и ты оказывался в не самом приятном квартале, где и стреляли, и совершали другие преступления. Помню, в нашем доме был очень длинный коридор, с одной стороны которого находились квартиры, и мы вместе с братом постоянно гоняли по нему в футбол. На нас кричали, чтобы мы прекратили, но нам нравилось – было весело.

- Ты ощущал в детстве, что, по большому счету, являешься в Канаде иностранцем?

– Конечно. Люди смотрели на меня по-разному. В школе я не говорил хорошо на английском языке, и многие канадские дети дразнили меня, шутили с моего произношения. Несмотря на это, никогда не дрался. Никогда. Родители учили меня не решать вопросы кулаками, но было несколько случаев, когда был очень близок к этому. Однако я никогда не был один. Вокруг всегда было много детей эмигрантов, мы всегда держались вместе.

Своей семьей много времени проводили с сербской диаспорой. Так было проще. Все-таки когда ты попадаешь в новую страну и находишь там своих соотечественников, они могут помочь практически во всем. Мы так праздновали православное Рождество, Пасху. Ходили в церковь. С этим проблем не было. Нам повезло, что в Торонто хватает сербских православных церквей. Мы как могли старались сохранить наши традиции. К примеру, в нашей культуре есть обычай отмечать день твоего святого. Мой – святой Йоанн. И 20 января каждого года мы накрываем на стол, ставим блюда из свинины, говядины, баранины, пьем вино и празднуем в кругу семьи, приглашаем друзей.

- Во время Югославской войны сербы вели боевые действия с Хорватией. В эмиграции напряженность между сербами и хорватами ощущается?

– Нет. Эмигранты, которые приезжают в Канаду, хотят жить, как канадцы. Понимаешь, что я имею в виду? Канада – земля, на которой живет много эмигрантских семей, и для меня нет никакого смысла в том, чтобы ненавидеть хорватов. Моя семья никогда не занималась подобным. Все помнят ту войну, но нет никакого смысла в том, чтобы она влияла на жизнь в Канаде.

* * *

- Когда ты начал играть в футбол?

- В семь лет – в Скарборо. Когда я был маленьким, играл в футбол постоянно с родным братом. У меня в детстве были хорошие мячи. Папа всегда старался, чтобы с этим не было никаких проблем. Он, кстати, футбольный болельщик. У него нет одной любимой команды. Просто поддерживает хороший футбол :)

. Но если говорить о сербских клубах, то ему больше импонирует «Црвена Звезда», нежели «Партизан».

- Почему ты выбрал именно футбол? Для Канады это далеко не самый популярный вид спорта.

– Хороший вопрос. Конечно, я тоже играл в хоккей, баскетбол, волейбол, но по-настоящему влюблен был только в футбол. В 9-10 лет начал играть за свою первую команду. Но мы тренировались всего лишь несколько раз в неделю, и все это было не очень серьезно. Ну а в 15 лет тренер моей команды предложил мне перейти в Winstars soccer academy. Она расположена в городке Вудбридж, где сейчас живет моя семья. Академия представляет из себя закрытое учебное заведение. Мы жили там и тренировались.

- Что из себя представляет детский футбол в Канаде?

– Он очень популярен среди детей. Проводится много различных турниров. В стране хватает полей, и родителям проще отдавать детей в футбол, нежели в другой вид спорта – это дешевле. Занятия в школах платные, но, к примеру, если академия маленькая, то в месяц платят примерно 50 долларов. И если у тебя нет денег на хоккей, твой ребенок будет играть в футбол. До 15 лет в Канаде футболом занимается очень много детей, но после этого у юных футболистов не так много вариантов для продолжения карьеры.

- Европейские скауты отсматривают талантливую молодежь?

– Для них это очень сложно – нужно лететь в Канаду. Кроме того, в Канаде очень много любительских команд, которые играют в различных турнирах, и скаутам не так просто разобраться, какая лига сильнее, а какая слабее. Это очень сложно.

- Честно говоря, как-то решил сам разобраться с футбольными лигами Канады, но понял, что это сложно. Знаю, что несколько команд играют в МЛС…

- Да, их три: «Ванкувер Уайткэпс», «Монреаль Импакт» и «Торонто».

- А есть еще несколько лиг. И в них я запутался.

– Да, разобраться в них очень непросто. Кроме МЛС есть Североамериканская футбольная лига. Это типа Д2. Там играет «Эдмонтон». Ну а затем следуют полупрофессиональные канадские лиги, в которых ты тренируешься пару раз в неделю и получаешь деньги за проведенные матчи. Это как хобби. Попасть в большие клубы из МЛС канадским футболистам очень сложно – там играют преимущественно легионеры. Канадцам приходится играть в лигах послабее, сочетая футбол с работой, например, в полиции, в школах, на стройке. Ну а кто-то пытается попробовать свои силы в Европе.

- Ты говоришь, что с европейскими скаутами в Канаде проблема, но кто тебе тогда помог уехать в испанский «Кадис»?

– Я как-то познакомился с канадским агентом по имени Лиса. Это женщина. Она хоть и работает с небольшим количеством футболистов, но все равно помогла мне поехать в Испанию. Честно говоря, я всегда мечтал уехать играть в Европу, и как-то решил попробовать. Сам связался с Лисой, мы встретились, выпили кофе, и она потом сказала, что есть возможность съездить на двухнедельный просмотр. Я согласился. Так четыре года назад попал во вторую команду «Кадиса», выступающую в Терсере (испанский Д4 -- Tribuna.com). Это был классный опыт для меня. Я впервые оказался в Европе, много работал и выкладывался каждый день на все сто процентов.

- Что тебя больше всего удивило в Испании?

– Мне было непросто из-за того, что я не знал языка. А еще там совсем другой футбол. Все стараются играть в тики-така. Это был другой стиль, и мне пришлось к нему адаптироваться. Ну а так в Испании очень здорово. Кадис – прекрасный город для отдыха. Погода каждый день хорошая, футбольное поле в Кадисе было очень близко от квартиры.

Кадис находится недалеко от Севильи, и мы как-то вместе с двумя одноклубниками-американцами поехали туда на матч местной команды с “Реалом”. Мы сидели очень близко от футбольного поля, и я впервые в жизни увидел Криштиану Роналду, Бензема и других звезд. Никогда прежде так близко знаменитых игроков не видел.

- А с кем из топовых футболистов тебе приходилось играть на одном футбольном поле?

– Мы как-то играли в Испании товарищеский матч с резервом московского «Локомотива». С основой на сборе в Испании были Чорлука, Павлюченко, Лассана Диарра. У меня сохранились фото с ними.

Но если нужно назвать сильнейшего футболиста, против которого я играл, то это, наверное, Милан Барош. Когда выступал в Словакии, мы проводили спарринг с его чешской командой.

- Ты отзываешься о своей побывке на Пиренеях очень позитивно, но так ни разу и не сыграл за первую команду. Почему?

– Основа очень высокого уровня. А у меня не было такого опыта, и я в нем нуждался. Поэтому мне пришлось уехать в Словакию. У меня были и другие варианты продолжения карьеры, но я подписал соглашение со словацким агентом и подумал, что переход в «Дуклу» из Банкска-Бистрицы – наилучший вариант. Поначалу играл в Д4, набирал кондиции, а потом дебютировал за первую команду, выступавшую во втором дивизионе. Позже я выступал за «Подбрезову» и ВиОн.

- Лет 12 назад я смотрел американскую комедию«Евротур», в которой Братислава показана как очень серый и хмурый город. Это правда?

- Нет :)

. Хотя мое единственное впечатление об этой стране когда-то основывалось на этом фильме. Я даже немного побаивался, когда туда ехал. Но все не так, конечно. Братислава – просто прекрасный город.

- Год назад я делал интервью с бразильским футболистом Тайананом Вэлкером. Он тоже играл в Словакии, и признался, что это самый неприятный опыт в его карьере. Он столкнулся с расизмом и слышал, как тренер давал указания поколотить африканского легионера.

– Серьезно?! А я о Словакии могу сказать лишь хорошие слова. Конечно, везде можно встретить разных тренеров, разных футболистов, но, если говорить о расизме и подобных темах, то я ничего подобного в Словакии не встречал.

Мне в Банска-Бистрице понравилось. Там хороший уровень жизни. Город и не маленький, но и не большой. Там хватает мест, где можно отдохнуть. В центре очень красиво – церкви, фонтаны, рестораны. Я очень люблю хорошо поесть, и местные кафе мне очень понравились. Да и еда там похожа на сербскую – мясо, картофель, салаты. Национальным блюдом являются галушки, начиненные мясом и сыром. Для меня этот город очень важен. В «Дукле» я реально начал профессиональную карьеру.

- Какова финансовая ситуация в словацком футболе?

– Она очень схожа с белорусской. Ну, к примеру, БАТЭ можно сравнить сравнить со «Слованом». Я слышал, что некоторые легионеры там получают по 20-25 тысяч евро. С полями, организацией в этом клубе все неплохо. Руководство старается дать футболистам лучшие возможности для работы. Словацкая лига очень хороша для молодых игроков. Там проповедуют агрессивный силовой стиль, играют в открытый футбол, а вот в Беларуси упор делают на тактику, и я заметил, что у вас многие матчи заканчиваются со счетом 0:0 или 2:1. В общем, считаю, что словацкий чемпионат может помочь набраться навыков и дать возможность сделать шажок в карьере – перейти в более сильный чемпионат. К примеру, в Польшу или Чехию.

Что касается зрителей, то больше всего болельщиков ходит на матчи команды ДАК из города Дунайска-Стреда – по 7-8 тысяч человек. Там очень хорошие фаны. Но если говорить о средних показателях, то обычно на матчи словацкой лиги приходит по 3-4 тысяч человек. В Словакии спорт №1 – это хоккей. О нем больше говорят. Я дал много интервью, и журналистам было интересно, что канадец приехал играть в Словакию не в футбол, а в хоккей. Они не могли в это поверить. Хоккейные матчи на словацком телевидении показывают чаще, нежели футбол. Обычно по ТВ каждые выходные транслируют 2-3 игры футбольного первенства.

–Ты говорил, что твоя девушка родом из Словакии. Как вы познакомились?

– Мне кажется, это очень клевая история. Вместе с одноклубником Стефаном Маринковичем мы как-то пошли в аквапарк в Банска-Бистрице. Возле бассейна начали играть с мячом, жонглировать им, а Люция – она работала менеджером в аквапарке и близлежащей гостинице – оказалась рядом, и Стефан попал в нее мячом. Мы познакомились, потом начали общаться через социальные сети и так все завертелось.

- Как ты можешь описать словацких девушек?

– Красивые голубоглазые блондинки. Очень привлекательные.

- Как белоруски?

– Да, но я должен быть осторожен – моя невеста может увидеть интервью :)

.

–- Хорошо, но давай составим рейтинг девушек из стран, в которых ты играл. Кто на первом месте?

– Словачки. Потом будут белоруски, канадки и еврейки.

- А где самые общительные?

– В Канаде. Если ты заинтересовал девушку, она сама может подсесть к тебе и завести разговор. И это считается нормально. В Израиле они очень тихие. Да там вообще люди закрытые очень. Мне так показалось.

- Как тебя туда вообще занесло? Ведь ты попал даже не в высшую лигу – лишь в первую.

– Прошлым летом на меня одновременно вышло несколько агентов и предложили разные варианты продолжения карьеры в более сильных лигах, нежели чемпионат Словакии. Назывались клубы из Чехии и Польши – «Яблонец» и гданьская «Лехия». Мне говорили, что это реальный интерес. Как мне сказали, нужно было урегулировать лишь какие-то детали с документами. Я ждал, тренировался, но время прошло и ничего случилось. В итоге уехал в израильский «Хапоэль» из Хадеры, команду, которая ставила перед собой задачу выйти в премьер-лигу.

Переезд в Израиль стал большой переменой в моей жизни. Почему? Там было очень жарко. Когда я туда приехал, температура во время матчей достигала 40 градусов. Столкнулся с подобным впервые. Кроме того, язык там сложный. Так и не смог его осилить. Я расстроен :).

- А в Израиле разве не говорят на английском?

– В моей команде на нем общались всего лишь два человека.

- С какими проблемами ты еще столкнулся?

– Культура, еда. Евреи, например, не могут есть cвинину. Они предпочитают все халяльное. Я не увидел в Израиле разнообразия ресторанов. Они кушают много однообразной еды, и я ее все тоже ел. Хумус, к примеру. Никаких проблем с ним не было.

- Ненад Адамович рассказывал, что в контракте с клубами из Израиля нужно прописывать все – даже подушки в арендованной квартире. Ты с этим столкнулся?

– Да. Когда пришел смотреть квартиру, удивился, что в ней не было даже дивана. Очень удивился. Со мной такого никогда не было. В Словакии все было включено, а тут вот так. Так что в контракт записывать нужно все – и стиральную машину, и мебель, и газовую плиту.

- Ты считаешь, что израильтяне очень закрытые люди. Почему?

– Думаю, это зависит от культуры. Они очень религиозны. Очень. В нашей команде хватало футболистов, которые перед каждой тренировкой молились по 10-20 минут. Мы просто с другим иностранцем – парнем из Боснии и Герцеговины – ждали их, а потом шли тренироваться.

Кроме того, в Израиле ощущаются трения между евреями и арабами, ты видишь все это по телевидению. Израиль – место, где немного можно насладиться жизнью, но провести там остаток своей жизни я бы не хотел.

- Почему?

– Потому что хочу быть расслабленным, хочу чувствовать себя защищенным, а в Израиле комфортно себя не ощущал. Со мной не происходило никаких ужасных историй, но мы как-то с невестой поехали на неделю в Эйлат – курорт на Красном море. Недалеко находится граница с Египтом и Иорданией. Там все было здорово и красиво, но когда мы вернулись в Хадеру, узнали, что на Эйлат была совершена атака. Мы были напуганы. Всего лишь день назад были там, а Эйлат атаковали. Об этом напряжении там постоянно пишут в газетах. Да, некоторые легионеры живут в этой стране уже 5-6 лет, они мне говорили: «Не бойся, все будет хорошо. Израиль – очень безопасная страна». Но я все равно не чувствовал себя спокойно. Провел там порядка шести месяцев, и для меня переезд в Беларусь – это лучше, нежели возможность играть в высшей лиге Израиля.

- Серьезно?

– Да. Ведь не все решают деньги. Ты должен быть там, где чувствуешь себя хорошо.

- Окей. Что ты знал о нашей стране до переезда?

– Я реально неплох в географии. Знал, что природа очень красивая, что ваша культура в чем-то схожа с сербской, потому что в Беларуси много православных. Минск – столица, очень большой город, а Гомель – второй по величине населенный пункт страны.

- Кто тебе предложил поиграть в Беларуси?

– Белорусский агент. Фамилию не помню, зовут его Руслан. Он посмотрел мое в видео в YouTube, мы списались по электронной почте, и он нашел мне команду в Беларуси. «Гомель» – нормальный вариант, а белорусская высшая лига – достаточно добротное соревнование. Думаю, она немного сильнее словацкой. БАТЭ и минское «Динамо» знают во всем мире. А посмотрите на «Динамо» из Бреста – они подписали контракт с самим Марадоной! Когда узнал об этом, был очень удивлен. Все-таки Марадона – значимое имя в футболе. Правда, у него небольшой руководящий опыт, и будет очень интересно следить за его работой в Бресте.

- Ты быстро адаптировался в «Гомеле»?

– Зимой я присоединился к команде на Кипре, где проходил сбор, и, в принципе, быстро понял требования тренера. Непросто было от того, что футболисты почти не говорят на английском. Из игроков чаще общаюсь с грузином Отаром Джавашвили и нашими африканскими легионерами. Сложно было, когда прилетел в Беларусь. Все из-за холода.

- Но ведь ты из Канады!

– Да, но я никогда не проводил настоящий товарищеский матч на снегу. Ты буксуешь в нем и не можешь двигаться так, как хочешь. Было очень непривычно.

- Как быстро нашел квартиру?

– Искал месяц. Современные микрорайоны находятся далеко от центра, а здесь очень много старых домов. Поэтому пришлось поискать. Живу на улице Ленина. Очень хороший район. Здесь ходят автобусы, знаю, где находятся остановки. Так что с транспортом не испытываю никаких проблем. Гомель, конечно, не Торонто, но тоже очень красивый город.

- Много гуляешь по городу?

– Да, почти все свободное время. Не люблю сидеть дома. Если еду куда-то играть, то хочу познакомиться с новым городом. Жизнь коротка, и мне хочется не сидеть с приставкой в квартире, а что-то смотреть, узнавать, зайти в кафе, выпить кофе и насладиться этим временем. Как ты выучишь новый язык, если будешь сидеть дома наедине с видеоиграми? Как ты познакомишься с новыми людьми? С Люцией очень любим гулять в парке. Мне нравится Гомель за то, что здесь никто не нарушает мою уединенность. Да, люди фотографируются, задают вопросы, но не более. Мне комфортно здесь. Единственна проблема – это мошки. Бороться с ними немного помогает спрей. Но лишь тогда, когда я не потею. А я потею всегда во время тренировок.

- Планируешь самостоятельно побывать в других городах Беларуси?

– Мы с моей невестой были в Минске – просто ездили погулять и посмотреть город. Сели в семь утра на быстрый поезд и уже в десять были в столице. Нам захотелось покушать, и мы пошли в фудкорт торгового центра Galileo. Я взял себе на завтрак сэндвич, а моя девушка – кофе и круассан. Получилось не так и дорого. Да, дороже, чем в Гомеле, но все равно это были небольшие деньги. За нас я заплатил, наверное, десять рублей. Потом мы пошли гулять, вышли на площадь с памятником Ленину, посмотрели Красный костел. Очень интересная архитектура. В таких зданиях многое говорит об истории. Нужно понимать, что мой Торонто – город молодой, а вот Беларусь – страна с более глубокой историей. Через какое-то время мы вышли на площадь с огромным зданием. Даже не знаю, что там находится.

- Дворец республики?

– Может быть. Я внутрь не заходил, но внешне здание впечатлило. После мы сели в метро и поехали в Dana Mall – невеста хотела посетить Zara. У вас, кстати, хорошее и удобное метро. Всего лишь несколько линий – в нем очень легко разобраться. В торговом центре мы провели несколько часов, покушали, а потом вернулись в Galileo – в семь часов был обратный поезд.

– Жизнь в Беларуси дорогая?

– Нет, все чем-то схоже со Словакией.

- Сколько ты тратишь ежедневно?

– Не знаю даже. Мы в основном покупаем овощи и фрукты. Тратим, наверное, рублей 10-15.

- Милован, на сколько ты планируешь задержаться в «Гомеле»?

– Мне нравится этот город, я получаю от него удовольствие, и я благодарен тому, что клуб дал мне возможность проявить себя. Но футболист должен совершенствоваться. И я пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Многое зависит от того, как сложится нынешний сезон, и будет ли Гомель заинтересован во мне дальше.

- Слушай, а что с твоими перспективами в сборной Канады? Ты ведь был в расширенном списке кандидатов прошлым летом…

– В октябре меня уже вызывали на товарищеский матч с Сальвадором. Провел его на лавке запасных. В марте меня вновь хотели вызвать в националку, но я сказал, что сейчас хочу сфокусировать внимание на клубе. Но тренер следит за мной. И, возможно, уже летом меня вновь вызовут на очередной спарринг. Посмотрим.