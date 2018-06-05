В Грузии продолжаются уличные протесты 5.06.2018, 20:30

Эксперты комментируют причины возникшего в стране кризиса и пути выхода из него.

В столице Грузии продолжаются стихийные акции протеста. Если причиной многотысячных демонстраций 12-го мая стал полицейский рейд двух ночных клубов в Тбилиси, то спустя две недели еще больше людей вышли на улицы в знак протеста против решения столичного суда, который не смог назвать виновного в убийстве 16-него подростка в групповой драке в декабре прошлого года, передает «Голос Америки».

31-го мая главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе удовлетворил требование протестующих, число которых спонтанно нарастало, и подал в отставку. А в МВД, возобновившем рассмотрение дела, заявили, что имеются основания подозревать ряд лиц в попытке исказить факты в ходе следствия об убийстве подростков, а также воздействовать на судебное решение.

Тем не менее, демонстранты, среди которых к тому времени появились оппозиционные политики, преимущественно из партии экс-президента Михаила Саакашвили, отказывались расходиться, и потребовали уже отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Та часть общественности, которая не разделяла требований демонстрантов об отставке правительства, устроила альтернативную демонстрацию «Солидарность без политики» в одном из парков Тбилиси с требованием справедливого расследования дела убитого во время драки подростка.

После встречи с премьером Грузии 4-го июня отец убитого подростка заявил, что если до 10-го июня правительство не представит по делу его сына «конкретные результаты», то протест примет более масштабный характер.

Тем не менее сами акции протеста, которыми руководят уже оппозиционные политики, продолжаются на главной площади Тбилиси.

К кризису, в котором находятся грузинские власти, прибавилась еще начатая 4-го июня бессрочная забастовка машинистов метро, которые требуют повышения зарплаты.

«В кратчайшие сроки»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что непростая ситуация в стране отражает серьезные проблемы, связанные с системой правления, хотя политолог считает, что у правящей партии «Грузинская мечта» пока еще есть возможность выйти из кризиса, в котором она оказалась.

«Факт, что институционный порядок в стране нарушен – в экономике, социальной сфере, также как и в сфере правосудия, не преодолен ни один из вызовов. Хотя макроэкономические показатели вроде хорошие, это не отражается на содержимом холодильников. И мы свидетели того, что каждое новое локальное выявление кризиса масштабнее, чем предыдущее т.е. протестные настроения в обществе растут», - констатировал эксперт в интервью с «Голосом Америки».

Хухашвили напомнил о результатах последних исследований общественного мнения, проведенных NDI (Национальный демократический институт – американская неправительственная организация) и IRI (Международный республиканский институт - американская некоммерческая организация, поддерживающяя развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов). В частности, по итогам последних опросов, отмечает эксперт, доверие к государственным институтам в Грузии резко упало.

В то же время, согласно тем же исследованиям, правящяя партия вновь опережает все другие партии по популярности (27%).Хухашвили объясняет этот факт тем, что в стране нет «альтернативного авторитетного политического центра». По словам политолога, партия Саакашвили, которая по-прежнему является оппозиционной партией с наибольшей поддержкой (17%), и которая на данном этапе руководит протестным движением в Тбилиси, не имеет ресурса перевести создавшуюся ситуацию на новый этап кризиса – т.е. добиться отставки властей. Скорее наоборот, полагает Хухашвили, подключение партии Саакашвили к процессам, расхолодило часть общественности.

«Пока еще есть реальный шанс того, чтобы правящая партия быстрыми реформами системы правления смогла бы преодолеть кризис, в котором находится, но это должно произойти в кратчайшие сроки. В противном случае, появятся новые очаги, возможно произойдет их капитализация и могут начаться необратимые процессы. На руку правящей силе то, что оппозиции общественность доверяет еще меньше. Хотя надеяться только на это уже неразумно.Необходимо выявить политическую волю и начать принимать действенные меры», – считает Хухашвили.

Реформы и требования

Политолог Нико Тоидзе также видит выход их кризиса, в котором находится сегодня грузинская власть, в проведении реальных реформ, и, в первую очередь в МВД, Прокуратуре и судебной системе т.е. в сферах, которые, как он говорит, ни одно из правительств Грузии не сумело повысить стандарты до приемлемых. Более того, по словам эксперта, все руководства противились изменениям в данных институтах и старались использовать их в собственных целях.

В то же время, Тоидзе считает, что протест общественности уже принес определенные результаты. В частности, как он говорит, власть была вынуждена признать собственные ошибки, что выразилось в отставке главного прокурора и решении создать смешанную парламентскую комиссию по изучению дела об убийсте подростков, которой руководит депутат от оппозиции.

Одновременно эксперт сомневается в правомочности «увязывания политического компонента» с требованиями протестного движения. Тоидзе полагает, что вместо требований о незамедлительной отставке правительства, оппозиция должна работать над повышением к себе доверия.

«Если раньше трагедия была ведущим вопросом на акции протеста и к нему были увязаны политические требования, сейчас наоборот, на первом плане оказались требования об отставке правящей партии, которую озвучивают силы, не пользующиеся доверием широкого сегмента населения. Так что в сложившейся ситуации у протеста вряд ли есть ресурс для роста», – считает политолог.