Поляки поддерживают размещение сил НАТО на территории страны 1 5.06.2018, 20:54

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

67% поляков одобряет размещение на территории страны войск Североатлантического Альянса.

Против высказалось 22% опрошенных. Таковы результаты социологического опроса, проведенного в конце мая институтом CBOS. Это самый высокий до сих пор показатель поддержки присутствия военнослужащих НАТО на территории Польши, передает «Радио Польша».

CBOS также спросил, как поляки относятся к членству Польши в Североатлантическом альянсе.

Положительное отношение к членству Польши в НАТО декларировали 79 % участников опроса. Из них 43 % выбрали ответ «определенно поддерживаю», а 36 процентов. – «скорее поддерживаю». 3 % опрошенных высказались, в свою очередь, против членства страны в НАТО.

Напомним, Польша стала членом НАТО 19 лет назад.

Наряду с этим, 40% опрошенных утвердительно ответило на вопрос: находится ли в настоящее время независимость Польши под угрозой? 48% выразили уверенность в том, что такой угрозы не существует. 12% респондентов не заняло в этом вопросе позицию.