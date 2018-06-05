Кредитный бум в Беларуси все еще продолжается 5.06.2018, 21:05

1,053

Задолженность по кредитам, выданным банками страны физлицам, продолжает расти.

Об этом свидетельствует свежая статистика от Нацбанка, передает belmir.by.

На 1 марта объем задолженности составил 9 млрд 328 млн рублей, на 1 апреля – 9 млрд 516 млн, а на 1 мая – 9 млрд 750 млн. Соответственно, он вырос на 136, 188 и 234,3 млн.

Таким образом, сумма не просто увеличивается, а увеличивается с возрастающим темпом. Хотя ранее намечалась тенденция к его снижению.

Самая большая доля кредитов населения – займы на финансирование недвижимости. На 1 мая они составили 6 млрд 351 млн рублей, в том числе на жилье – 6 млрд 240 млн.

На втором месте, как и ранее, оказались кредиты на потребительские нужды. На 1 мая их совокупный размер был равен 3 млрд 400 млн рублей.

Напомним, Нацбанк из-за обеспокоенности кредитным бумом изменил правила по выдаче займов, введя показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита.

Эти изменения вступили в действие лишь с 1 мая, поэтому их эффект будет виден в статистике лишь спустя как минимум еще месяц.