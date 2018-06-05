Главарь «ДНР» угрожает украинским военным морскими «Чебурашками» 5 5.06.2018, 21:10

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Александр Захарченко

Александр Захарченко заявил, что может приказать открыть огонь из реактивной системы залпового огня морского базирования.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что может приказать открыть огонь по украинским военным из реактивной системы залпового огня морского базирования «Чебурашка». Его слова передает «РИА Новости».

Захарченко посетовал, что выставка вооружения «ДНР», которая прошла 9 мая, «не могла показать весь комплекс и мощь ВПК», которое создает «Донецкая республика». «Чебурашки» морского базирования у нас тоже есть», — сказал он.

«Мы оставляем за собой право открыть огонь по водным целям в случае угрозы. Вперед, посмотрим на эти учения», — также заявил Захарченко, его цитирует Донецкое агентство новостей.