Миллиардер из первой десятки списка Forbes ушел из бизнеса 5.06.2018, 21:15

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Дэвид Кох являлся одним из главных спонсоров Республиканской партии США.

Совладелец нефтехимической компании Koch Industries Чарльз Кох сообщил, что его брат и совладелец компании Дэвид Кох покидает бизнес и уходит с поста главы фонда «Американцы за процветание». Он объяснил, что состояние здоровья брата серьезно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.

Чарльз Кох не уточнил, что конкретно случилось с Дэвидом. Известно, что у последнего в начале 1990-х был диагностирован рак, который он сумел победить.

Дэвид Кох разделил с братом 8-е место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes в этом году. Его состояние оценивается в $60 млрд.

Кохи не только возглавляли нефтехимическую корпорацию Koch Industries, они также являлись одними из главных спонсоров Республиканской партии США.

Работающий над политическими проектами Koch Industries Марк Холден сообщил Washington Post, что компания продолжит работать в этой области и намерена потратить до $400 млн в ходе избирательных кампаний 2018 года.

Братья Кох в последние годы нередко влияли на американскую политику. Так, фонд «Американцы за процветание» потратил около $20 млн на продвижение налогового законодательства, которое устраивало бы Koch Industries. Выходцы из компании сейчас работают в том числе и в администрации Дональда Трампа. Так, представитель Белого дома в Конгрессе Марк Шорт ранее трудился в Koch Industries.

Хотя братья Кох демонстративно заявляли перед выборами 2016 года, что недовольны кандидатурой Трампа, они активно работали с вашингтонской администрацией после его избрания. При этом братья пообещали вложить большие средства в борьбу с тарифной политикой, за которую выступает действующий президент.