Румас: Мы не намерены возвращать Денису Шунто деньги 1 5.06.2018, 21:25

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Глава БФФ рассказал о попытке Шунто вернуть уплаченные за долги ФК «Крумкачы» деньги.

Глава БФФ Сергей Румас поделился мнением о попытке Дениса Шунто вернуть свои деньги со счета федерации, которые он уплатил за долги ФК "Крумкачы".

«Мы продолжаем разбираться, потому что мы получили официальное письмо от Шунто с просьбой вернуть деньги, которые были уплачены им лично за клуб. Мы сегодня разбираемся с этой ситуацией. Естественно, мы не намерены эти деньги возвращать. Потому что мы считаем, что эти деньги были осознанно переведены в счет погашения долгов за клуб. И сегодня отсутствует основание их возвращать», — цитирует Румаса by.tribuna.com со ссылкой на «Беларусь 5».