Рамки, которые поставил Путин 2 5.06.2018, 21:43

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Фото: THE ASSOCIATED PRESS

«Закон – что дышло» - вот суть путинского правления.

"У нас демократическое государство, и мы все живём в рамках действующей Конституции", - утверждает Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF под свист майских казачьих нагаек и грохот вчерашнего скандала с фальсификацией выборов президента.

Well done, несменяемый!

Путинские "рамки Конституции" поставлены им очень широко и никак не влияют на то, что происходит между ними – на поле, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

Можно назвать эти "рамки" декорацией или столбами, с развешанными на них дацзыбао со статьями Конституции, которые власти не читают. А правильнее считать эти "рамки" виселицами, на которых путинской семейной и дружеской коррумпированной властью повешены статьи Конституции о правах и свободах граждан. Это будет самый точный образ путинских "рамок действующей Конституции". Ещё каких рамок! С перекладиной и верёвкой.

"Закон – что дышло: куда повернут – туда и вышло", - вот суть путинского правления. Можно, и из советского прошлого: "Формально правильно, по сути – издевательство".

За путинские годы у граждан России отняты важнейшие конституционные права – свобода слова, свобода печати, свобода митингов и демонстраций.

Россияне лишены права свободных выборов на всех уровнях. Уничтожена сменяемость главы государства, ликвидирован парламент, средства массовой информации заменены средствами пропаганды.

Все авторитарные положения ельцинской Конституции Путин довел до "совершенства", окончательно превратив России в собственность своего клана, главная цель которого – обогащение.

Журналист ORF задаёт Путину риторический вопрос: "Вы уже в течение 18 лет Президент или Премьер-министр. Некоторые говорят, что Вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что Вы якобы здесь царь. Верно ли это?"

"Нет. Неверно", - торопливо и прямо отвечает Путин, выдавая себя, не понимая, что ответ его неважен. Не сообразив, что это не вопрос. Не поняв, что это приём, которым Путин припечатан к ковру на обе лопатки. "Нет, неверно", - стучит рукой по ковру проигравший борец, пытаясь подняться.

Зал на него не смотрит, толпа его не видит, серого, как моль, человека – она встречает овацией журналиста, поймавшего лживого правителя. "Якобы здесь царь" злобно смотрит вокруг.