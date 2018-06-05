Уэсс Митчелл: США должны увеличить плату России за ее агрессию 5.06.2018, 22:02

Уэсс Митчелл

Фото: AFP

В Госдепе США заявили, что давление на Кремль продолжится, пока Путин не изберет другой путь.

Заместитель государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления в фонде Heritage в Вашингтоне заявил, что прошлая политика России в отношении соседей объяснялась слишком мягкой политикой со стороны европейских государств, передает РБК. «Теперь с этим покончено», — сказал он.

Как отметил Митчелл, США рассчитывают улучшить отношения с Москвой, однако не намерены ради этого жертвовать друзьями или принципами. «Мы должны будем увеличивать плату России за ее агрессию, пока президент Путин не изберет другой путь», — сказал представитель Госдепа.

Митчелл напомнил о том, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 граждан России, а в качестве поддержки Великобритании выслали большое число российских дипломатов.

Также Митчелл заявил, что Запад должен быть единым в противостоянии с Россией и Китаем, которые не разделяют ценности стран, связанных единой историей и культурой. Заместитель госсекретаря при этом заявил, что Украина и Грузия также являются частью Запада из-за истории и желаний народов этих стран.

Митчелл отметил, что США делают все, чтобы Украина продолжала реформы, боролась с коррупцией и соответствовала требованиям Международного валютного фонда.