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Олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе

  • 5.06.2018, 22:20
Фото с сайта ua-football.com

Легкоатлет сыграл за норвежский «Стремсгодсет».

Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе. Легкоатлет сыграл за норвежский "Стремсгодсет" против юношеской сборной Норвегии (U-19) — 0:1.

Болт вышел на замену на 71-й минуте встречи. В конце февраля Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом. В качестве футболиста до этого он не появился ни в одной профессиональной команде.


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