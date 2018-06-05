Олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе 5.06.2018, 22:20

Фото с сайта ua-football.com

Легкоатлет сыграл за норвежский «Стремсгодсет».

Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе. Легкоатлет сыграл за норвежский "Стремсгодсет" против юношеской сборной Норвегии (U-19) — 0:1.

Болт вышел на замену на 71-й минуте встречи. В конце февраля Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом. В качестве футболиста до этого он не появился ни в одной профессиональной команде.