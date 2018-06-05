Немцы приглашают белорусов на сбор клубники 1 5.06.2018, 22:37

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В Германии ждут сезонных работников из Украины и Беларуси.

Урожай клубники в нынешнем году будет отличным. Это хорошая новость. А плохая – в том, что все больше фермеров не могут найти сезонных работников, чтобы собрать ее, пишет belmir.by со ссылкой на немецкое издание Westfälische Nachrichten.

Чтобы исправить ситуацию, Центральное объединение садоводства и Федеральная группа специалистов по плодоводству, например, проводят сейчас кампанию по привлечению в Германию сезонщиков из стран, не входящих в ЕС.

«Повсюду ведется напряженная работа, чтобы приезжали люди из Украины или Беларуси», – говорит Стефан Крэгер, глава Ассоциации плодоводства региона Вестфалия-Липпе, сообщает Westfälische Nachrichten.

Раньше на немецких полях трудились поляки. Затем их место заняли румыны и болгары. Но это время закончилось. Во многих странах Восточной Европы экономика уже процветает. И все меньше людей готовы ехать на эти три месяца в Германию.

Возможно, дома они заработают меньше, зато будут проводить время вместе с семьей. А если и решат уехать на сбор урожая, то необязательно в Германию. В Бельгии и Голландии минимальная зарплата намного выше – от 9,50 до 9,70 евро.

Последствия от нехватки рабочих рук печальны – сладкая, красная, сочная клубника гниет на полях. Фермеры бросают имеющиеся силы лишь на самые хорошие участки. В результате 1,5 га из каждых 10 га остаются неубранными, поясняет издание.