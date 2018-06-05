Кто такой Говард Шульц и почему его называют кандидатом в президенты США 5.06.2018, 22:46

Говард Шульц

Фото: David Ryder / Reuters

Будет ли экс-глава Starbucks баллотироваться в 2020-м году в президенты США?

Глава Starbucks Говард Шульц ушел со своего поста, и журналисты The New York Times немедленно спросили его: собирается ли он баллотироваться в 2020-м году в президенты США, пишет «Настоящее время».

Говард Шульц научил американцев пить латте, правильно произносить это слово и платить не за кофе, а за стиль жизни.

За первые 10 лет под его руководством компания открыла почти две тысячи кофеен. Сейчас их 28 тысяч по всему миру. Даже в Италии наконец-то перестали морщить нос – первый Starbucks откроется там в сентябре.

Состояние Говарда Шульца – чуть меньше $3 млрд, и он заработал его сам, без папиного наследства. Он первым в своей семье получил высшее образование. А в 1982 году стал директором по маркетингу Starbucks – тогда еще небольшой компании по продаже кофе.

Все изменилось, когда Шульц впервые поехал в Италию и обнаружил, что в Милане кофейни на каждом шагу. Он решил начать продвигать в Америке культуру потребления кофе. Через несколько лет он выкупил Starbucks у его основателей. И вот теперь, спустя 30 лет, окончательно решил покинуть компанию.

"Нам нужны сильные, настоящие лидеры, которым можно доверять. Не только во всем остальном мире, но и дома", – говорит он сейчас.

Шульц всегда интересовался политикой и активно поддерживал демократов. Он даже был одним из потенциальных вице-президентов для Хиллари Клинтон. Бариста Starbucks по его просьбе писали на стаканах политические слоганы.

Компания публично поддержала решение Верховного суда США по однополым бракам. А страховка сотрудников Starbucks покрывает операцию по смене пола. Шульц часто говорит, что крупный бизнес должен находить баланс между прибылью и совестью.

После неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке начали обсуждать, кто еще из миллиардеров мог бы баллотироваться.

Говорили о кандидатуре Боба Айгера – президента Disney. Тот даже подтвердил, что всерьез обдумывал такое продолжение карьеры. Правда, потом купил 20th Century Fox и понял, что у него и без того забот хватает.

Обсуждали и амбиции Марка Кьюбана, владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks. Он сначала объявил, что хотел бы стать республиканским кандидатом, но потом взял свои слова обратно – жена пообещала выгнать его из дома, если вдруг он подпишет ее на роль первой леди.

Теперь Говард Шульц. Во-первых, он недоволен политикой Трампа. В прошлом году в интернет попало видео с собрания сотрудников Starbucks – там Шульц говорит, что нынешний президент каждый день ввергает страну в хаос.

После решения Трампа запретить въезд в США беженцам из некоторых стран, Шульц пообещал нанять 10 тысяч беженцев и написал открытое письмо со словами "американская мечта в опасности".

Сейчас, отвечая на вопрос репортера о том, будет ли он баллотироваться в президенты, Шульц ответил, что обеспокоен тем, что происходит в стране, и пока думает, "какую роль он должен сыграть".

И у него есть время подумать – обычно политики заявляют о своем участии в выборах за полтора года до дня голосования. А оно назначено на 3 ноября 2020-го.