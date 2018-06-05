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Видеофакт: Защитники Куропат преподали «урок истории» посетителю ресторана

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  • 5.06.2018, 22:58
Фото: belsat.eu

Между активистами и посетителем ресторана возле Куропат произошла потасовка.

Во вторник, 5 июня, возле урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий, планировали в очередной раз открыть ресторанный комплекс «Поедем, поедим». В связи с этим туда снова прибыли активисты. Они не пропускали к комплексу машины с продуктами.

Около 17.00 к ресторану подъехал мужчина на Dodge Caravan. Он заявил, что приехал обедать. Между активистами и водителем произошла потасовка. Подробнее — в видео tut.by.


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