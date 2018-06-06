Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией 6.06.2018, 7:30

Причиной стало признание Дамаском марионеточных режимов в Сухуми и Цхинвали.

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщил грузинский МИД.

В заявлении ведомства отмечается, что «1 июня 2018 года официальная нота Министерства иностранных дел Грузии о разрыве дипотношений с Сирией была направлена дипломатическому представительству Сирии в ООН и в Египте».

Постоянный представитель Грузии при ООН также проинформировал генсека организации о прекращении дипотношений между двумя странами.

В документе отмечается, что 29 мая 2018 года «сирийский режим принял незаконное решение и под давлением Российской Федерации, игнорируя фундаментальные нормы и принципы международного права, установил т. н. «дипломатические отношения» с режимами Сухуми и Цхинвали».

«В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения «О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской Республикой Сирия», — заявляет МИД.