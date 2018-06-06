Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в 5-звездочном отеле на острове 6.06.2018, 7:37

отель "Capella"

Фото: capella.singaporehotels365

Белый Дом поблагодарил Сингапур за гостеприимство.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", - написала Сандерс.

"Мы благодарим замечательных сингапурцев за их гостеприимство", - добавила она.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 июня 2018 г.

Capella Singapore - роскошный 5-звездочный отель на острове Сентоса. Остров расположен к югу от главного города острова Пулау Уджонг и соединен с ним мостом.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к "полной" денуклеаризации корейского полуострова и к запланированной встрече с Трампом.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.