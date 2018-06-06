Под Чернобылем горит лес с повышенным уровнем радиации 6.06.2018, 7:41

Фото: kiev.informator.ua

Площадь пожара – около 10 гектар.

В чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины горит около 10 га леса. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пожар начался из-за возгорания сухой травы.

По сообщению спасателей, пожар тушат 29 единиц техники и 126 человек. Задействована также авиация — два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

На горящий лес сброшено 41,5 тонны воды.

Как сообщают спасатели, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС не превышает норму.

Система контроля радиационной обстановки переведена в режим чрезвычайной ситуации. Замеры радиации проводятся в 39 пунктах каждые две минуты, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Пожар вспыхнул при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. От огня пострадало 25 га леса.