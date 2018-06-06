Всемирный банк подтвердил прогноз роста мировой экономики 6.06.2018, 7:44

В 2018 году мировая экономика может вырасти на 3,1 процента.

Мировая экономика в 2018 году сохранит темп роста на уровне 3,1%, говорится в отчете Всемирного банка, который был опубликован во вторник, 5 июня. В будущем рост мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году и 2,9% - в 2020, сообщает dw.com.

Экономика развитых стран в 2018 году вырастет на 2,2%, отмечают составители документа. Однако в дальнейшем экономический рост в развитых регионах замедлится до 2% в 2019 году и 1,7% - в 2020.

При этом темп экономического роста в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком составит 4,5% в 2018 году и увеличится до 4,7% в следующие 2 года.

Среди возможных рисков эксперты отмечают торговые споры, финансовую волатильность и геополитическую напряженность.