После встречи с Путиным Курц заявил, что Австрия поддержит санкции против РФ 2 6.06.2018, 7:50

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Себастьян Курц

Фото: reuters

Ключевой фактор сохранения санкций – роль Кремля в ситуации на юго-востоке Украины.

Председательствующая в Евросоюзе Вена поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс-Украина".

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкции", – рассказал он.

Курц выразил надежду, что отношения между ЕС и Россией улучшатся благодаря более активному диалогу.

При этом канцлер Австрии отметил, что ожидает прогресса в ситуации на юго-востоке Украины и выполнения Минских соглашений.

Это первая зарубежная поездка российского президента после вступления в должность. В ходе визита Путин также встретился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщила пресс-служба российского президента.

Reuters отмечает, что австрийская поездка Путина, позиция которого по Украине и Сирии часто расходится с западными странами, является его "редкой и символической вылазкой на Запад". Последний официальный визит в Западную Европу он совершил в прошлом году – в июле он посещал Финляндию.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.