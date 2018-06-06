Сила Сенцова: верящий в свою правоту идет до конца. 1 6.06.2018, 8:03

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Выход существует.

Режиссер Олег Сенцов умирает в российской тюрьме. Так работает сила слабых: человек, который верит в свою правоту, идет до конца. Свой ход теперь должны сделать в Кремле, пишет «Новая газета».

Мы знаем, выход существует: обмен политзаключенными с Украиной.

Голодовка как последний способ борьбы за свои права уже никого не удивляет. В нашей жизни политическая голодовка стала обыденностью. Но в случае с Сенцовым даже те, кто уверен в законности преследования режиссера со стороны российского суда, не сомневаются: он делает это всерьез и действительно готов умереть.

В жестокости, которую Россия проявляет к Сенцову и другим украинским политзаключенным, нет никакого прагматического смысла. Надежду Савченко, которую пропаганда месяцами называла военной преступницей, еще в 2016 году помиловали и обменяли на российских граждан — и небо не упало на землю.

Мы ждем, что оно не упадет снова, политическая воля будет найдена, а граждане Украины будут переданы на родину — в ответ на аналогичный жест со стороны киевских властей.