Элементарный способ остановить рост цен на бензин 1 Алексей Рощин

6.06.2018, 8:35

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ФОТО: ONLINER.BY

Метод может сработать как в России, так и в Беларуси.

Однако ж, ты смотри, как оперативно развиваются события! Уже заговорили об административном ограничении роста цен на бензин. Точнее, Медвед уже "дал поручение". Красота! Социализм наступает. Есть слабая надежда, что так называемые "сислибы" в правительстве (которых там почти и не осталось) все-таки изловчатся и как-то в последний момент заблокируют эту интересную инициативу; ну, а если нет - мы все скажем "здравствуй!" дефициту топлива и пустым бензоколонкам.

Кстати, ведь дефицит "дешевого" бензина был непременным спутником советской действительности - тогдашние автовладельцы не дадут соврать. Плюс процветал и "черный" рынок бензина - который, конечно же, непременно появится и сегодня, стоит только дать старт.

Мгновенно нарисуются, естественно, и такие спутницы социализма и административного регулирования цен, как очереди. Бензин-то будет не везде, народ станет рыскать в его поисках - и уж там, где его "выбросят" - тут же образует Ее Родимую. Эх, ностальгия...

Но, понятно, испуганный народ все эти соображения не утешат - он все равно будет горой стоять за то, чтобы "правительство, наконец, железной рукой укоротило аппетиты зажравшихся нефтяников, которые решили нажиться на страданиях..." и т.п. В ходу известная шутка - что, мол, буржуи-нефтяники обнаглели: когда нефть (на мировых рынках) дешевела, бензин дорожал; а когда нефть стала дорожать - бензин стал дорожать еще пуще! Да что ж такое?! Есть ли власть в стране?!!

Спокойно, господа. Власть есть. Более того - именно она все это и устроила. Как? Все дело в курсе.

Почему раньше, при падении цены нефти в долларах на мировых рынках (в 2014 году) бензин в России все равно рос в цене? Очень просто: бензин ведь делают из нефти, а нефть В РУБЛЯХ вовсе не дешевела! В 2014 году я приводил такой расчет в своем блоге: "При цене 100 долл. за баррель курс был 32 р., то есть баррель стоил 3200 руб.; а сейчас баррель уже по 65 долл. при курсе 54, то есть - 3510 р.! О каком же "подешевении" нефти все говорят, блин?? Нефть в рублях ДОРОЖАЕТ! Вот и бензин - в рублях - тоже дорожает", все логично.

Если же мы посмотрим на ситуацию сейчас, то увидим, что все еще более логично: нефть уже по 75, рубль болтается в районе 62, стало быть, бочка у нас идет уже по 4575! Каким же быть бензину? Он и стремится вырасти в те же полтора раза. И хрен вы ему это запретите.

РЕЦЕПТ УСПЕХА. Из этого же простого даже не рассуждения, а наблюдения следует также и простой, даже элементарный способ остановить рост цен на бензин (а то и повернуть его вспять). Он настолько прост, что его даже никто не называет вслух, это ТАБУ. И нет - это не введение талонов на бензин и не натравливание полиционеров на нефтяников.

Думаю, вы догадались. Конечно - речь об УКРЕПЛЕНИИ рубля. Что более чем логично в нашей стране, которую не зря называют "мировой бензоколонкой с ракетами". Если при падении цен на наш основной экспортный товар рубль послушно падал ко всем мировым валютам - то при росте цен на нефть он должен бы укрепляться, разве нет?

Нет, ни хрена - говорят нам в правительстве. Товарищу Путину очень понравилось, что при падении курса рубля за доллар, ОКАЗЫВАЕТСЯ, "дают больше рублей", и это очень хорошо для бюджета - поэтому он хотел бы сохранить подобное положение вещей на века. Что и делается: нефть растет ударными темпами, а рубль к доллару продолжает падать как ни в чем ни бывало. Хотя, если бы курс сейчас был хотя бы 45 рублей за доллар - бензоколонки вполне охотно бы снизошли до приема этих самых рублей от населения даже по гораздо более низким ценам.

Но этого не будет. Что ж - всем приготовиться к увлекательным квестам "Найди работающую бензоколонку".

Почему бензин продолжит дорожать

Конечно, все написанное в предыдущем посте - шутка. Правительство никогда не пойдет на существенное укрепление рубля: это убьет Роснефть, с ее более чем 50 млрд. долл. (!!)

долга. Так что нет - рубль будут искусственно занижать всеми способами.

По этой же причине ни в коем случае не станут повышать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (заставляя НК больше продавать на внутреннем рынке и сбивая таким образом цены) - повышенные пошлины тоже убьют Роснефть.

Что ж до дорогого бензина, то тут есть и плюсы - хотя бы в плане пресловутой "борьбы с пробками". Собянин, для которого эта задача остается первоочередной, только спасибо скажет.

Алексей Рощин, livejournal.com