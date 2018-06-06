Александр Соснов: Санкции МОТ против Лукашенко будут иметь кумулятивный эффект 5 6.06.2018, 8:40

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АЛЕКСАНДР СОСНОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Результатом может стать изменение двусторонних отношений между странами ЕС и Беларусью.

Международная организация труда (МОТ) на сессии в Женеве включила Беларусь в так называемый «короткий список» - это перечень стран, где грубо нарушают права рабочих и профсоюзов. Решение МОТ будет объявлено не позднее 8 июня. Каким оно может быть? С какими последствиями могут столкнуться белорусские власти?

На вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов:

- Хочу напомнить, что министром труда я был много лет назад, поэтому спрогнозировать точно, какие механизмы воздействия сейчас применит МОТ к Беларуси, несколько затруднительно. Но есть общая практика, которая мало меняется с годами и даже десятилетиями. И попадание в короткий список МОТ – это само по себе очень и очень серьезно.

Это – авторитетная международная организация и последствия будут для властей достаточно болезненными. Все решения, которые принимает МОТ, неоднократно апробированы, как и их эффективность. Вполне вероятно, что решение МОТ само по себе и не сыграет исключительно важной роли. Но любое из них будет иметь кумулятивный эффект: на резолюцию МОТ будут ориентироваться все цивилизованные государства. Поэтому результатом в итоге может стать изменение двусторонних отношений между этими странами и Беларусью.

- То, что вы говорите – достаточно серьезно… Получается, что отдельные страны, исходя из решения МОТ, могут ввести санкции против белорусских властей?

- Я хочу сказать, что из-за решения МОТ могут испортиться не только отношения официального Минска с международными структурами – МВФ, Всемирным банком – но и двусторонние отношения с суверенными государствами. Могут возникнуть проблемы по линии Беларусь – Бельгия, Беларусь – Голландия, Беларусь – Франция и так далее.

- В прошлом году Беларусь также пытались включить в «короткий список» МОТ. Но тогда не получилось. Что изменилось за год?

- Скорее всего, МОТ уже не смогла закрыть глаза на то, что положение людей труда за год значительно ухудшилось. Власти настолько обнаглели, что поставили под вопрос выполнение подписанных с МОТ и ратифицированных ими конвенций. Они просто наплевали на свои обязательства – а это никому не нравится. Особенно, что касается выполнения конвенции о запрете принудительного труда.

- Можно ли говорить о том, что на международном уровне теперь считают: Беларусь – это страна принудительного труда?

- Конечно. И принудительный труд у нас активно применяется. Этот идиотский декрет №1 как раз и показывает, что в Беларуси вводится косвенно-принудительный труд.

Пока еще принуждение косвенное. Но все идет к тому, что рабочих закуют в цепи и дадут кувалду в руки. Работай – а иначе не покормят или вообще расстреляют. Пока этого нет, но к этому движется. И декретом №1 власти выдают себя с головой. На Западе это хорошо видят. Не зря на той же конференции МОТ в Женеве прозвучали слова: в Беларуси все идет к созданию концлагерей.

- Так считают не только в высоких международных инстанциях. Рабочие обращаются в независимую прессу и открыто заявляют: к нам относятся как к рабам. Как вы прокомментируете ситуацию на белорусских предприятиях?

- Если люди возмущаются – значит они правы. Дыма без огня не бывает. Рабочие живут не в вакууме: они видят и сравнивают, как работают и зарабатывают в соседних странах. Потому заявления о рабских условиях труда в Беларуси – вполне справедливые. Рабочие, как говорится по-белорусски, «маюць рацыю».

- Что, по вашему мнению, является самым грубым нарушением прав рабочих?

- На мой взгляд, вся система практического применения трудовых законов в Беларуси – ненормальная. Она опирается, без преувеличения, на принципы сталинского времени.

Беларусь окончательно превратилась в страну принудительного труда. Разными методами и ухищрениями людей привязывают к рабочим местам и заставляют за неадекватную оплату работать на государство.

Здесь не поможет «косметический ремонт». И менять надо всю систему – в корне и сразу. А чтобы ее поменять, трудящимся надо изгнать из головы фразу «я не лезу в политику». Не лезете? Хорошо – тогда политика ворвется в ваш дом, с подкованными сапогами и дубинками. Одни только санкции МОТ проблему не решат, надо и самим включаться в дело своего освобождения.