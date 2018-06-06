Анатолий Курилец: Готовы пожертвовать турнирными амбициями ради сборной
- 6.06.2018, 8:52
Гендиректор минского «Динамо» рассказал о приоритетах клуба.
Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о том, что в новом сезоне изменится политика клуба по отношению к формированию состава.
– После встречи Игоря Шуневича с Лукашенко насколько изменится политика по регулированию состава или будет такой, как и была?
– Нет. Политика изменится. Председатель Наблюдательного совета поставил задачи по формированию команды. Естественно, будет отдан приоритет молодым хоккеистам.
– То есть акцент на молодых и белорусов?
– Да.
– Готовы ли пожертвовать какими-то турнирными амбициями, учитывая, что акцент будет на сборной?
– Готовы. Задачи такие поставлены и будем в этом сезоне работать.
– Все равно мне кажется, что даже нашими ребятами можно попадать в плей-офф. Хотя бы цепляться за 8-е место.
– Будем попадать в плей-офф, и я думаю, что мы попадем в плей-офф. Очень много сейчас наших хоккеистов просмотрим. 13 июля у нас будет начинаться сбор, на который мы пригласим около 15-20 хоккеистов на просмотровые контракты.
Братьев Костицыных взяли чтобы сплотили, и чтобы они нам оказали помощь выйти в плей-офф. Ну и надо возвращаться в элиту хоккея нашей сборной.