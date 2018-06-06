Анатолий Курилец: Готовы пожертвовать турнирными амбициями ради сборной 6.06.2018, 8:52

Гендиректор минского «Динамо» рассказал о приоритетах клуба.

Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о том, что в новом сезоне изменится политика клуба по отношению к формированию состава.

– После встречи Игоря Шуневича с Лукашенко насколько изменится политика по регулированию состава или будет такой, как и была?

– Нет. Политика изменится. Председатель Наблюдательного совета поставил задачи по формированию команды. Естественно, будет отдан приоритет молодым хоккеистам.

– То есть акцент на молодых и белорусов?

– Да.

– Готовы ли пожертвовать какими-то турнирными амбициями, учитывая, что акцент будет на сборной?

– Готовы. Задачи такие поставлены и будем в этом сезоне работать.

– Все равно мне кажется, что даже нашими ребятами можно попадать в плей-офф. Хотя бы цепляться за 8-е место.

– Будем попадать в плей-офф, и я думаю, что мы попадем в плей-офф. Очень много сейчас наших хоккеистов просмотрим. 13 июля у нас будет начинаться сбор, на который мы пригласим около 15-20 хоккеистов на просмотровые контракты.

Братьев Костицыных взяли чтобы сплотили, и чтобы они нам оказали помощь выйти в плей-офф. Ну и надо возвращаться в элиту хоккея нашей сборной.