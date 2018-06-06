На месте пожара под Чернобылем были найдены факелы 6.06.2018, 8:55

Фото: tsn.ua

На местности проводятся следственные действия.

На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были найдены факелы. Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на брифинге во вторник, 5 июня, передает 112.ua.

«На месте пожара были обнаружены факелы и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару», — сказал он.

По последним данным, украинские спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне. Площадь пожара уменьшилась с 10 га до 5 гектар. Как сообщают ГосЧС Украины и МЧС Беларуси, радиационный фон не превышает допустимые значения.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне, а точнее в Рыжем лесу — одном из самых радиационно зараженных мест Зоны, начался 5 июня. К тушению пожара привлекли 35 единиц техники и 135 человек.