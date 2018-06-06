Путин действует, как его учили в случае провала Игорь Эйдман

6.06.2018, 8:59

1,122

Игорь Эйдман

В Австрии правитель РФ ушел «в глухую несознанку».

Путин во время интервью западным журналистам действует так, как его учили в КГБ вести себя в случае провала, на допросе у противника (так было и в последний раз на австрийском ТВ). Он идет в глухую несознанку, переводит стрелки, симулирует незнание очевидных фактов, конструирует заведомо ложные алиби на все случаи жизни. Главная его задача — запутать противника, не дать врагу реальной информации, улик против себя и конторы. Причем, чем больше он совершает преступлений, тем сильнее его страх перед правдой, грозящей разоблачением.

Скоро давать интервью он будет примерно так:

- Здравствуйте, господин Путин!

- А у вас есть доказательства, что я — Путин? Я просто мирный турист. Гуляю по Вене, осматриваю достопримечательности. Не сбивал! Не убивал! Не травил! Не аннексировал! Не нападал! Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»