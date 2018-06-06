Илон Маск останется у руля «Теслы» 6.06.2018, 9:32

Акционеры проголосовали за то, чтобы миллиардер остался на должности председателя совета директоров.

Глава компании Tesla Илон Маск заявил во вторник, что поставленная ранее цель собирать к концу июня 5 тысяч автомобилей Model 3 в неделю «вполне вероятна». По его словам, сейчас сборочные мощности компании уже приблизились к еженедельной цифре в три с половиной тысячи, сообщает «Голос Америки».

«Это были самые мучительные, адские несколько месяцев в моей жизни, но, я думаю, мы близки к цели», сказал Маск, выступая на ежегодном собрании акционеров Tesla в Маунтин Вью, Калифорния.

Эти слова прозвучали после того, как акционеры переизбрали трех директоров и проголосовали против предложения сместить Маска с должности руководителя компании. Выйдя к микрофону после оглашения решения, Маск заметно нервничал.

«Мы в Tesla собираем наши автомобили с любовью», - сказал он. - «Во многих других компаниях они создаются без души, отделами маркетинга или финансов. Мы не идеальны, но мы вкладываем в это дело свое сердце, и нам не все равно».

Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Маск, постоянно уверяющий инвесторов, что компании не потребуется привлекать дополнительные средства в текущем году, также попал под огонь критики из-за своего поведения в прошлом месяце на конференции, посвященной финансовой отчетности Tesla, где он не смог сохранить самообладания и резко оборвал двух аналитиков, попросивших рассказать о трудностях с финансированием компании и проблемах с массовым выпуском Model 3. В результате акции Tesla упали почти на 7 процентов, стоив компании двух миллиардов долларов рыночной стоимости.

Во вторник глава компании заверил инвесторов, что ожидает прибыли уже в третьем и четвертом кварталах текущего года. Он также пообещал, что «очень скоро» будет объявлено о строительстве завода Tesla в Шанхае, о котором сейчас ведутся переговоры с китайским правительством.