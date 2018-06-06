Павел Северинец: Каждый белорус видит, что закон у нас – как дышло 6.06.2018, 9:40

Фото: Uladz Hrydzin

Ресторана в Куропатах не должно быть – ни по юридическим, ни по моральным нормам.

5 июня во время пикетирования развлекательного комплекса возле Куропат один из координаторов БХД Павел Северинец прокомментировал «Радыё Свабода» заявление председателя Общества охраны памятников истории и культуры Антона Остаповича о том, что события вокруг Куропат соответствуют белорусскому законодательству.

По словам Антона Остаповича, все, что происходит вокруг Куропат, «происходит в рамках законодательства, в том числе изменение защитных зон».

Мол, Куропаты - это единственная историко-культурная ценность в Беларуси, которая имеет «такие шикарные защитные зоны».

«Такие идеологические объекты, как Тростенец, Брестская крепость, даже Хатынь имеют зоны охраны, которые совпадают с пределами самих этих памятников», - сказал председатель Общества охраны памятников истории и культуры.

«Закона у нас нет, он как дышло»

Павел Северинец заявил, что не понимает, как могут активисты общественного движения «оправдывать такое поведение и такое беззаконие».

«Это беззаконие, ресторана на костях не должно быть ни по законам юридическим, ни по законам моральным, - сказал Павел Северинец. - В Беларуси за последние 20 лет каждый белорус, который имеет глаза, чтобы видеть, и имеет уши слышать, знает, что закона у нас нет. Он как дышло».

По словам Северинца, Куропаты - это памятник первой категории и национальный некрополь для белорусов. Он не против, чтобы и в Тростенце была защитная зона, как и во всех Куропатах, которые есть у каждого тз крупных городов Беларуси.

«Прежде всего для того, чтобы не исчезала память, чтобы статус такой территории был подтвержден государством. Начиная с Куропат, нужно расширять такую норму», - сказал Павел Северинец.