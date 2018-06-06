Остановить «Северный поток-2»: четыре сценария переговоров США и ЕС 1 6.06.2018, 9:47

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Газопровод может стать экзаменом на трансатлантическое единство.

Компании, которые принимают или будут принимать участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, могут попасть под действие санкций США. Новость о серьезности обсуждения администрацией США такого наказания вызвала волну оптимизма у многих соотечественников, увидевших в этом шанс на защиту национальных интересов Украины, пишет "Европейская правда".

Однако такой сценарий будет иметь ряд уязвимых моментов. Прежде всего, в намерение США ввести санкции укладывается желание не только сдерживать РФ, но и увеличить собственный политический вес в Европе. Именно поэтому введение санкций станет настоящей политической бурей для всех сторон, вовлеченных в строительство, а также для самих США.

Введение санкций со стороны Вашингтона против пяти крупных европейских газовых гигантов (компаний "Uniper", "Wintershall", "Royal Dutch Shell", "ENGIE" и "OMV") приведет к катастрофическому политическому конфликту между США и пятью крупнейшими европейскими странами-участницами проекта. Это Франция, Австрия, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Трансатлантические отношения и без того находятся в состоянии кризиса, преимущественно из-за политики Трампа по линии НАТО.

Американский президент с самого прихода к власти поставил под сомнение связи с ЕС в НАТО и не смог предоставить гарантии своим союзникам в Европе. В свою очередь, разногласия между США и Европой по расходам на оборону и антагонизм Вашингтона в вопросе создания в ЕС единых силовых структур только ухудшили ситуацию и углубили структурный американско-европейский кризис.

Тяжелыми ударами по системе стали решения США по Ирану и торговой политике. Односторонний выход США из иранского ядерного соглашения, не поддержанный ЕС, Россией и Китаем, а также введение три дня назад импортных пошлин против своих союзников Канады, Мексики и Европы еще больше торпедировали трансатлантические связи, бросив тень на всю послевоенную систему американско-европейского сотрудничества.

Конечно, это не означает разрыва отношений между Вашингтоном и Брюсселем, но это точно похоронило традиционное для всех послевоенное восприятие США и прочности союза Европы и Штатов. Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ходе ее визита в Вашингтон в конце апреля этого года о том, что пришел конец старому мировому порядку, как раз свидетельствует о завершении эпохи американско-европейских отношений в том виде, в котором они существовали последние 70 лет.

Евросоюз вынужден полагаться исключительно на себя и сформировать отдельный центр тяжести в мире, особенно на фоне внутренних проблем, кризиса самого ЕС и подъема правых популистов и других внесистемных игроков.

Во всей этой схеме введение Штатами санкций против пяти крупных европейских компаний, которые играют далеко не последнюю роль в своих странах и имеют значительный политический вес среди европейских элит, лишь углубит раскол между США и ЕС и приведет к прямому противостоянию. Вместе с анонсированным Евросоюзом ответом Трампу на его импортные пошлины на сталь и алюминий европейцы не оставят потенциальные ограничения со стороны США по проекту "Северный поток-2". Прежде всего, это будет касаться тех стран (ФРГ, Франция, Нидерланды, Австрия), которые получают прямую выгоду от реализации этого проекта.

Для Германии "Северный поток-2" - это вообще вопрос национальных интересов, имеющий чрезвычайную геостратегическую ценность. Очень сомнительно, что Берлин просто проглотит такой шаг Дональда Трампа, как санкции.

Другим возможным последствием санкций станет усиление правых популистских сил, многие из которых поддерживают строительство газопровода.

На фоне ухудшения отношений с США традиционные европейские элиты испытают удар по своим рейтингам, а их враги получат козырь в виде аргумента: "Вы поддерживали сближение с США и сами завели нас в такую ситуацию".

Вполне вероятным кажется усиление позиций право-консервативной пророссийской партии "Альтернативная для Германии" и правой коалиции в Австрии, не говоря уже о неустойчивой коалиции Марка Рютте в Нидерландах и опасной перспективе падения рейтингов Эммануэля Макрона, который имеет собственные проблемы дома с реализацией реформ.

Многие европейские элиты, которые сейчас все еще стоят во главе ЕС, опираются в своей внутренней легитимности на тесные связи с США. Потеря Вашингтона заставит их или уступить место другим политическим силам (как это произошло, например, в Италии, Словении и Австрии), или найти альтернативных союзников. Такими могут стать Россия, Китай, Индия, страны Африканского континента.

В конце концов, введение санкций пока не произошло, и непонятно, какие именно санкции и против кого именно введут.

Кроме того, единой позиции относительно санкций по "Северному потоку-2" у администрации Трампа нет. Не знают и что делать после того, как заблокируют проект, если его действительно заблокируют из-за санкций.

Будут ли европейцы применять к санкциям тот же механизм, который планируют запустить по Ирану и который уже использовали для обхода санкций США по Кубе? Какую альтернативу могут предложить Штаты? Какой будет цена вопроса и вероятная реакция со стороны Евросоюза?

Анализируя вероятность введения санкций против "Северного потока-2" и публичные заявления представителей США, можно выделить несколько сценариев ситуации:

Соединенные Штаты вводят полноценные санкции против европейских газовых компаний. Это приводит к прямой конфронтации с Германией и ее союзниками, ухудшает трансатлантические отношения, углубляет структурный кризис по линии НАТО и побуждает ЕС уходить от США в поисках собственного геополитического места в новом мировом порядке, усиливая отношения с другими альтернативными центрами мирового влияния.

Соединенные Штаты вводят ограничения на короткое время, оставляя возможность сразу отменить их после определенных торгов. В этом случае, отношения между США и ЕС все равно ухудшатся, но по крайней мере может быть найден компромисс, а обе стороны смогут выйти из кризиса, сохранив лицо.

Соединенные Штаты не вводят санкции после договоренностей с европейцами. Они соглашаются отказаться от идеи блокирования или затягивания проекта "Северный поток-2" в обмен на политические или торговые уступки со стороны ЕС. Это, собственно, тот вариант, который является наиболее вероятным для Украины.

Дональд Трамп набивает себе цену через шантаж и запугивание, заставляя европейцев сесть за стол переговоров и выполнить ряд требований в пользу США.

Соединенные Штаты ничего не делают. В том случае, если все останется на уровне угроз и пафосных заявлений, отношения между США и ЕС не упадут настолько низко, как могли бы, но это ударит по рейтингам Дональда Трампа и его команды.

Для США это наиболее проигрышный вариант, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года.

Как бы то ни было, новый конфликт вокруг "Северного потока-2" не только дает надежду на блокирование опасного для украинского транзита строительства, но и создает новые риски ухудшения отношений с нашими союзниками.

В такой ситуации Украина должна настаивать на включении в процедуры сотрудничества союзников по вопросу "Северного потока-2" и будущего украинского транзита.