На обломках самолета Качиньского обнаружены следы взрывчатки 6.06.2018, 9:59

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Фото: FaktySmoleńsk.gov.pl

Подкомитет по повторному расследованию Смоленской авиакатастрофы объявил о результатах экспертизы.

На многих обломках польского правительственного самолета ТУ-154, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском, а также останках, по крайней мере, одной жертвы, обнаружены следы взрывчатых веществ, - сообщил во вторник в пресс-релизе подкомитет по повторному исследованию причин Смоленской авиакатастрофы, сообщает «Радио Польша».

Подкомитет по повторному расследованию причин Смоленской авиакатастрофы сообщил, что завершено изучение вещественных доказательств и результатов экспертиз, касающихся идентификации взрывчатых веществ на месте падения польского самолета ТУ-154 в апреле 2010 года. Одновременно подкомитет заявил, что не имеет никаких доказательств, указывающих на наличие взрывчатых веществ в почве на месте происшествия.

Напомним в результате крушения ТУ-154 при заходе на смоленский аэродром «Северный» 10 апреля 2010 погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях Катынского расстрела.