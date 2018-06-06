Лучшая «женщина-трактористка»: Душа болит за отобранный трактор 6 6.06.2018, 10:19

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Фото: budakosh.by

Галина Кожанова рассказала, как ее лишили именной техники от Лукашенко.

Руководитель КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района уволил лучшего механизатора хозяйства Галину Кожанову и забрал у женщины именной трактор, который ей вручили на последних «Дажынках» в Житковичах, пишет tut.by.

Эта история началась 23 мая. Галине с мужем, по ее словам, нужно было оформить документы на дом, для этого необходимо было съездить в Гомель к нотариусу. Утром перед автобусом оставили в диспетчерской заявление на отгул (говорят, так делают всегда) — и уехали. На следующий день пришли на работу, но к ней их не допустили.

— В мастерской нам говорят: «Вы не допущены к работе, идите к директору». Директор говорит: «У вас прогул, нам такие работники не нужны».

Галина не поверила своим ушам. В этом хозяйстве она с мужем работает уже три года, и за это время — ни одной жалобы. Напротив: женщина на хорошем счету, передовик труда.

За 18 лет стажа Галина Николаевна трижды получала награды от Лукашенко, у нее открыты практически все водительские категории. А в этом году Кожанову чествовали на областных «Дожинках» в Житковичах в составе буда-кошелевской делегации, где женщине подарили уже 4-й трактор, который стал именным, — так еще недавно писали о ней в местной газете.

Сама женщина родом из Витебской области. Но после трагической гибели единственного сына Галина с мужем решили сменить место жительства. Приехали на Буда-Кошелевщину, устроились работать в «Кривск», купили здесь дом, обжились — и вот очередной удар.

— Мы не пьяницы, работали днями и ночами, по выходным, я даже в отпуск не ходила, — рыдает сегодня в трубку Галина Николаевна.

Сегодня, говорит, к ней приезжали первый зампредседателя райисполкома Иван Самусенко вместе с директором «Кривска» Андреем Зуборевым. Просили вернуться и все забыть.

— Сказали: Николаевна, миленькая, вы же работали у нас хорошо, не надо этих разборок, приходите на работу. Я ответила, что не хотела скандала, но если я приду, вы все равно не дадите мне работать. Тогда мне поставили условие: или иду в «Кривск», или забирают трактор. Еще и судами припугнули: мол, разгар посевной, а техника стоит. Что мне было делать — отдала ключи.

Женщина говорит, что просто раздавлена таким отношением и не намерена сдаваться — в ближайшее время Галина собирается ехать к Лукашенко.

— Понятно, что это не мой личный трактор, он на балансе у «Кривска» и мне принадлежит только формально. У меня — только сертификат на него и надпись от Лукашенко на лобовом стекле, но я звонила в Минск, и мне сказали, что его можно перевести на баланс в другое хозяйство, где я могла бы на нем работать! Ведь болит душа за него, я его берегла, а сейчас что? Я предложила Самусенко и Зубореву этот вариант, но мне отказали.

Первый зампредседателя Буда-Кошелевского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Иван Самусенко сообщил, что механизатор уволилась с работы сама, а трактор стоит на балансе КСУП «Кривск».

«Нет, трактор не ей дарили, это давали на хозяйство», — заявил Самусенко.

Чиновник подтвердил, что Кожановой сегодня предложили вернуться на прежнее место работы. «Но она пока думает», — сказал зампред райисполкома.