Сенат Италии проголосовал за доверие премьеру Конте 6.06.2018, 10:23

Фото: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Премьер-популист пообещал увеличить расходы на безработных и радикально снизить налоги.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прошел свой первый парламентский барьер - за доверие его правительству проголосовал 171 сенатор при необходимом 161 голосе.

Об этом пишет Bloomberg.

Конте встревожил рынки своей первой речью, пообещав множество популистских шагов от увеличения расходов для бедных и безработных к радикальному снижению налогов.

Стоит отметить, что Сенат, где коалиция 53-летнего профессора права имеет хрупкое большинство, проголосовал 117 голосами против доверия Конте.

Премьер пообещал "доход гражданина" для бедных, а также ограничение иммиграции, и призвал к более сильной, более справедливой Европе, чтобы "предотвратить ее упадок". Конте настаивал на том, что выход из еврозоны "никогда не обсуждался" и не является целью правительства.

В среду голосование по доверию новому правительству пройдет в нижней палате парламента.