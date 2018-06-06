Владимир Романовский: Ресторан в Куропатах – это государственное свинство 5 6.06.2018, 10:31

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Фото: «Радыё Свабода»

Защитники Куропат нашли способ мирного решения проблемы.

5 июня общественные активисты вновь вышли на защиту Куропат, чтобы не допустить открытия ресторанного комплекса возле урочища, где захоронены жертвы сталинских репрессий.

Представитель минского филиала международного общества «Мемориал» Владимир Романовский в интервью сайту ucpb.org, высказал свою солидарность с защитниками Куропат.

– Как вы относитесь к происходящему сегодня в Куропатах, к открытию ресторанного комплекса?

– Это государственное свинство. И сокращение охранных зон, которое произошло в 2015 году, указывает на коррупционную составляющую, которой, как правило, руководствуются в таких случаях. Поэтому такие события. В пятидесяти метрах поставить заведение, где могут петь и мурку, и что угодно! И это все на фоне сакрального места, которое люди посещают, где молятся и поминают своих предков, которые там расстреляны безвинно…

Мало того, что там страшный шум от дороги, которая проходит через Куропаты, так еще и развлекаловку устроить! Это абсолютная аморальность. И государство (власть), которое допускает такие вещи, совершенно аморально. Это просто гнусность. У меня все кипит в душе от того, что творится.

– Вам близка позиция тех, кто противостоит открытию ресторана?

– Они молодцы. Они нашли способ мирного решения – они пытаются показать людям, которые собираются посетить это заведение или там работают, решительность общества, что такие вещи абсолютно неприемлемы. Я им сочувствую и сам бы там участвовал, но, к сожалению, состояние здоровья не позволяет. Поэтому переживаю, глядя прямую трансляцию.