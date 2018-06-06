Белорусы начали острее чувствовать рост цен 1 6.06.2018, 10:33

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Все больше белорусов чувствуют инфляцию.

Национальный банк опубликовал исследование инфляционных ожиданий и покупательского поведения населения. Все больше белорусов чувствуют рост цен, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По результатам опроса, проведенного в мае, лишь 8,8% отмечают незначительный рост цен. Число таких белорусов в сравнении с февралем снизилось на 2,8 п.п. В то же время доля опрошенных, оценивших инфляцию, как высокую выросла на 1,8 п.п. до 49,8%. Также увеличилось количество оценивших рост цен, как умеренный с 38,7% до 39,4%

Ощущаемый уровень инфляции вырос с 12,4% в феврале до 12,9% в мае.

Число белорусов ожидающих замедления роста цен в мае снизилось по сравнению с февралем с 23,9 до 20,4%. 64,4% белорусов ждут, что цены будут расти также, как и сейчас. Их больше, чем в феврале на 4,6 п.п. Доля ожидающих более быстрого роста цен сократилась с 11,9% до 11%.