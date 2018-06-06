Альфред Кох: Путин все ходит, ищет лазейку – как в годы застоя 6.06.2018, 10:42

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Альфред Кох

Правитель России ездил в Австрию напрасно.

Заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о поддержке Веной санкций против России повторяет позицию канцлера Германии Ангелы Меркель Такое мнение выразил бывший вице-премьер России Альфред Кох на своей странице в Facebook, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в Австрию.

"Не прогнулись австрияки. Сказали, что ради Путина не разрушат единую позицию ЕС в отношении санкций. Канцлер Курц повторил Путину то, что он уже слышал сто раз от Меркель: будет прогресс в Донбассе – будет поэтапная отмена санкций. Не будет прогресса – санкции останутся в полном объеме", – отметил он.

Кох добавил, что российский президент безуспешно пытается найти слабину в позиции западных политиков.

"Удивительный, конечно, Путин человек: ему сто раз уже говорили это, а он все не верит, что это твердая позиция. Все ходит, ищет лазейку, дырочку. Типа: как в годы застоя – где бы так сунуть кому в лапу, чтоб пропустили в ресторан? Одним словом – зря съездил", – подытожил он.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

5 июня Курц по итогам переговоров с Путиным заявил, что председательствующая с 1 июля в Евросоюзе Вена поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций.

Путин, в свою очередь, отметил, что проинформировал Курца о том, "как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе".

Reuters отмечает, что австрийская поездка Путина, позиция которого по Украине и Сирии часто расходится с западными странами, является его "редкой и символической вылазкой на Запад". Последний официальный визит в Западную Европу он совершил в прошлом году – в июле он посещал Финляндию.