Ученые рассказали, сколько воды нужно пить на самом деле 4 6.06.2018, 10:43

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Обязательные 8 стаканов воды в сутки — не более чем миф.

Для поддержания баланса жидкости в организме подойдет как вода, так и напитки, содержащие кофеин, утверждают австралийские ученые, пишет журнал «Нож».

Идею про «6-8 стаканов в сутки» запустил известный американский диетолог Фредерик Стар в своей книге «Nutrition for Good Health» 1974 года. В книге не указаны ссылки на научные исследования, которые могли бы подтвердить слова Стара.

Исследователи Национальных институтов здравоохранения США доказали, что мозг сам может регулировать, сколько нужно пить. Специальные центры жажды активируются каждый раз, когда в организме смещается водно-солевой баланс, после чего человек отправляется на поиски жидкости. Ее запасы восполняются как за счет чистой воды, так и за счет других напитков и еды.

Контролировать количество выпитого нужно после тренировки, при высокой температуре, при частых рвоте или поносе (тут уже надо идти к врачу) и если вам больше 70 лет, так как с возрастом чувство жажды притупляется. В остальных случаях обезвоживание маловероятно: оно начинается с 5 % сгущения крови, а мозг подает сигналы о жажде уже при 2 %.

Пить много воды не всегда полезно — есть несколько зафиксированных случаев смерти от водной интоксикации. По этой причине в 2007 году умерла женщина, участвовавшая в соревновании «Кто больше выпьет». Когда воды слишком много, кровь сильно разжижается, а уровень натрия критически снижается.

The Guardian пишет, что активным спонсором исследований о необходимости «8 стаканов воды» является компания Danone, которая владеет брендами питьевой воды Evian, Volvic и Badoit.