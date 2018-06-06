Провокатор в Куропатах: Для меня тут шашлыки жарят, а вы все портите

Провокатор в Куропатах: Для меня тут шашлыки жарят, а вы все портите8
- 6.06.2018, 11:13
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С кем приходится бороться защитникам мемориала.
5 июля в 15.00 было запланировано открытие скандального ресторана «Поедем, поедим» в урочище Куропаты под Минском.
Несколько десятков активистов заблокировали дорогу возле ресторана и въезд в заведение.
В акции участвовали один из лидеров БХД Павел Северинец, известная активистка и режиссер Ольга Николайчик, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков и еще около двух десятков человек.
Во время акции к ресторану подъехал мужчина. Он сказал, что приехал поесть. Посетитель заведения оскорблял протестующих и национальные символы Беларуси, заявляя, что в урочище «белорусов расстреливали поляки и немцы».
Протестующие решили, что этот человек — провокатор, которого специально подослали.
«Для меня там шашлыки жарят, а вы все портите», – заявил мужчина.
Павел Северинец считает, что все конфликтные ситуации спровоцировали сами владельцы ресторана. Он заявил, что «посетители», которые пришли в ресторан – это друзья и знакомые владельцев ресторана.