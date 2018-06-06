Катар заявил о намерении вступить в НАТО 6.06.2018, 11:16

Цель страны Персидского залива – полноправное участие в Альянсе.

Об этом заявил министр обороны Катара Халид Бен Мохамед Аль-Аттия, пишет AFP.

"Цель - полноправное членство, если наше партнерство с НАТО будет развиваться и наше видение будет четким", - сказал он официальном журнала Министерства обороны Катара Altalaya.

По словам министра, Катар является главным внеблоковым союзником Североатлантического альянса и может разместить у себя один из специализированных центров НАТО.

Тем не менее, он также сообщил, что Доха продолжит закупку российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Лидеры Саудовской Аравии попросили президента Франции Эммануэля Макрона вмешаться, чтобы помешать соглашению.

Как известно, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма, выдвинули список требований Катара, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, ведь они нарушают его суверенитет.