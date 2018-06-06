Триста школьников отвезли на военные сборы в Печи 6.06.2018, 11:49

Дело Коржича в репортаже государственного ТВ не упоминалось.

В репортаже не назывался населенный пункт, по которому знают учебный центр: Печи. Дело Коржича в репортаже государственного ТВ не упоминалось, сообщает «Радыё Свабода».

«Подросткам показали, что их ждет на срочной службе в армии, а также условия, в которых живут военнослужащие. Занятия организовали на базе 72-го учебного центра белорусского армии под Борисовом. Школьники ознакомились с оружием и получили первые уроки обращения с ней. Опытные инструкторы на практике показали, как образовать окопы с помощью саперных лопат, как оказывать первую медицинскую помощь», - говорилось в сюжете госСМИ.

Воинская часть в Печах стало широкоизвестной после насильственной смерти там солдата Александра Коржича. Бывшие солдаты срочной службы начали рассказывать о своем опыте дедовщины и насилия в армии. Стала распространяться информация о других случаях смерти молодых солдат.