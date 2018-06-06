Константин Жуковский: Наказывать надо тех, кто довел село 6.06.2018, 11:56

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Независимый журналист из Гомеля продемонстрировал на суде всю абсурдность государственной системы.

Суд Гомельского района 4 июня приговорил журналиста-фрилансера Константина Жуковского к максимальному штрафу согласно ч. 2 ст. 22.9 КоАП - 50 базовых величин, что составляет 1 225 рублей, сообщает «Гомельская весна».

Это в этом году уже шестой штраф фрилансеру. Судья Тамара Заставнецкая признала Жуковского виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ для спутникового телеканала "Белсат". Поводом стал видеосюжет "На Гомельщине замалчивают экологическую катастрофу?", Показанный в программе "Объектив" 5 апреля.

Протокол составил участковый инспектор райотдела милиции Сергей Приманов на основании мониторинга отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома.

Недоверие и предупреждение

В начале рассмотрения административного протокола Жуковский заявил, что независимых судов в Беларуси нет, но не против, чтобы дело рассматривала судья Заставнецкая. Фрилансер подал паспорт, назвал себя. Когда судья попросила назвать еще и домашний адрес, Жуковский отказался это сделать публично, сослался на статью 27 Конституции. Посчитал, что озвученные сведения могут ему навредить. Судья настаивала. Жуковский, в свою очередь, попросил Заставнецкую показать удостоверение судьи, за что получил предупреждение: может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду.

Было выражено недоверие судье, но Заставнецкая его отклонила как безосновательное.

Возник вопрос и с датой так называемого "изготовления продукции СМИ". Обвиняемый фрилансер заявил, что он не делал снимков о свалке в тот день, который указан в милицейском протоколе.

"Не в тот день, но делали? " - допытывалась судья.

Снимков БТ в сюжете больше

Посмотрев видеосюжет, скопирован милицией с сайта "Белсата", Жуковский уточнил, что там действительно имеется "кусочек" его видеосъемок из деревни Знамя Труда Гомельского района.

"У БТ в сюжете больше видеосъемок - надо и его сотрудников привлекать к ответственности", - сказал Жуковский.

Фрилансер объяснил также, что не является штатным корреспондентом "Белсата". Видеосъемки есть в открытом доступе на странице в YouTube, посылаются в разные агентства. Кто и где их использует позже, не его дело. Но рад, что используют.

"Нужно привлекать к ответственности тех, кто довел село до экологической катастрофы, а не того, кто об этом рассказал", - считает Жуковский.

Вода в колодцах стала беловатой

Жители деревни Знамя Труда, под Гомелем более десяти лет боролись против свалки около их домов. Вместо того, чтобы вывезти все отходы на специальный полигон и таким образом ликвидировать свалку, местные власти сделали видимость порядка: выкопали котлован до самой грунтовой воды и сдвинули в него бульдозером весь мусор. После присыпали хлоркой.

Красивую картинку ликвидации несанкционированной свалки показали по государственному телевидению. А тем временем вода в колодцах сельчан и без того загрязненная близкой свалкой, стало теперь еще и беловатой. Сельчане бьют тревогу - шлют письма в Гомельский райисполком, Комитет госконтроля, администрацию Лукашенко. Однако результат пока нулевой.