США не будут оплачивать расходы КНДР на саммите в Сингапуре 6.06.2018, 11:50

коллаж: РБК-Украина

Госдеп дезавуировал слухи о том, что северокорейский правитель приедет на переговоры за счет США.

Соединенные Штаты не будут оплачивать расходы делегации КНДР на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт в ходе брифинга 6 июня, расшифровка которого опубликована на сайте ведомства.

"Власти Соединенных Штатов не будут платить за делегацию Северной Кореи. Мы не будем оплачивать их расходы. Об этом говорил и Белый дом", – сказала Нойерт.

Она подчеркнула, что организацией встречи в основном занимается администрация президента. По словам спикера Белого дома Сары Сандерс, Северная Корея не просила другие страны оплатить расходы ее делегации, добавила Нойерт.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Она пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, сообщала Сандерс.

Издание Washington Post написало 2 июня, что в США ищут способ тайно заплатить за проживание Ким Чен Ына и делегации КНДР в Сингапуре. Отмечалось, что президентский люкс в отеле Fullerton, где он планирует остановиться, стоит $6 тыс. за ночь.