Генпрокурор Беларуси: Помощнику Лукашенко предъявлено обвинение 6.06.2018, 12:06

Александр Конюк

Сергей Ровнейко попал в поле зрение словаков полтора года назад.

Об этом tut.by сообщил генпрокурор Александр Конюк:

— Ровнейко в настоящий момент предъявлено обвинение, он заключен под стражу, — заявил сегодня в Минске Александр Конюк, — заявил сегодня в Минске генеральный прокурор Александр Конюк.

Напомним, 30 мая пресс-служба КГБ рассказал о задержании помощника Лукашенко Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — так уголовное дело прокомментировал укашенко и добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».

Журналисты поинтересовались у генпрокурора: единственное ли уголовное дело, которое было возбуждено после изучения декларации.

— На моей памяти есть другие уголовные дела, когда декларации явились источником. Пока не буду приводить эти фамилии, — ответил Конюк. — Да, декларация зачастую является поводом, чтобы органы стали проводить розыскную деятельность. Для проверки в Генеральной прокуратуре есть специальное управление, которое этим занимается.